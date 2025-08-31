América vs Pachuca, alineaciones de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

América recibe a Pachuca en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, encuentro que se va a disputar a puerta cerrada por indicaciones de la Alcaldía.

Dirigidos por André Jardine, el conjunto azulcrema encara el partido invicto. La escuadra de Coapa no ha conocido la derrota en la presente campaña tras tener un registro de cuatro victorias y dos empates. Para el duelo ante los ‘Tuzos’, el América llega de vencer al Atlas en la Fecha 6.

En frente, el cuadro de la Bella Airosa comandado por Jaime Lozano es un rival complicado para los azulcremas. Y es que en el certamen en curso no han sido derrotados en calidad de visitantes, teniendo marca de dos triunfos y un juego igualado en territorio ajeno. El equipo del ‘Jimmy’ encara el compromiso luego de haber igualado frente al Club León en la Jornada 6.

¿A qué hora juega América vs Pachuca?

El partido de la Jornada 7 entre América y Pachuca se va a disputar en punto de las 21:05 horas, tiempo de la CDMX, este sábado 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Alineaciones América vs Pachuca

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Daniel Aceves, Eduardo Dos Santos, Brian García, Elías Montiel, William Silva, Illian Hernández, Oussama Idrissi, Alexei Domínguez y Luis Quiñones.

