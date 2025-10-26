Chivas vs Atlas: Alineaciones del Clásico Tapatío de la Jornada 15 del Apertura 2025

El Clásico Tapatío escribe una nueva historia. Chivas recibe al Atlas en la cancha del Estadio Akron, partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara encara el partido tras haber perdido frente a Querétaro en la Fecha 14, juego disputado a media semana. Sin embargo, a pesar de la derrota el ‘Rebaño Sagrado’ sigue en puestos de Play-In, buscando encaminarse a la Fase Final. Por su parte, el conjunto de ‘La Academia’ viene de ganarle al Club León y comandados por Diego Cocca quieren pelear por meterse a la zona de repechaje, pues actualmente se ubica en el lugar 11 de la tabla general.

Para el Clásico Tapatío, Chivas no cuenta con Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no fue considerado debido a que se encuentra dosificando la carga de trabajo. De igual forma, Alan Mozo se encuentra en proceso de recuperación y Richard Ledezma no es elegible tras ser expulsado en el juego contra los ‘Gallos Blancos’.

Alineaciones Chivas vs Atlas

Chivas: José Rangel, Bryan González, Diego Campillo, José Castillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Armando González.

Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Adrián mora, Matheus Doria, Gaddi Aguirre, Paulo Ramirez, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Mateo García y Uros Durdevic.

