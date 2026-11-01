Alineaciones confirmadas de América vs Toluca: Así jugarán las Águilas a contra los Diablos Rojos en la Jornada 15 de la Liga BBVA MX

América y Toluca se enfrentan HOY sábado 31 de octubre a las 21:10 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Banorte. Este duelo de la Jornada 15 del Apertura 2026 es clave para dos equipos que pelean en la parte alta, pero que urgen de una victoria tras varias semanas con dudas en su funcionamiento.

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¿Cómo llega el Club América al partido contra Toluca?

El conjunto azulcrema llega a este compromiso manteniéndose en la cima del torneo. Son los líderes generales del Apertura 2026 con 28 puntos y tienen amarrada la clasificación a la fase final.

Sin embargo, las Águilas atraviesan un bache de resultados recientes. Suman dos partidos consecutivos sin ganar en la Liga MX, tras registrar una derrota de 1-2 ante Pachuca y un empate frente a los Xolos de Tijuana.

Además, han encendido las alarmas jugando en condición de local. El América acumula cuatro encuentros al hilo sin conocer la victoria en casa (tres empates y una derrota), siendo su último triunfo como anfitriones en el mes de agosto.

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¿Cómo llegan los Diablos Rojos de Toluca a la Jornada 15?

Los Diablos Rojos marchan actualmente en la quinta posición de la tabla general con 23 unidades. A pesar de su buena posición, el cuadro escarlata llega con una severa crisis de resultados en la Liga MX.

Acumulan seis partidos consecutivos sin ganar (cuatro empates y dos derrotas) desde mediados de septiembre, y no han podido sumar de a tres en sus últimas tres visitas.

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Alineaciones del Partido: América vs Toluca

América: POR CONFIRMAR

Toluca: POR CONFIRMAR

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