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Alineaciones CONFIRMADAS del Atlas vs Atlante, por la Jornada 7 del Apertura 2026

Estos son los 22 jugadores de los Rojinegros del Atlas y los Potros de Hierro de Atlante que serán titulares para este encuentro de la Jornada 7 del Apertura 2026

El logo del Atlas
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

La séptima fecha de la Liga BBVA MX presenta un duelo cargado de emociones. Los Rojinegros del Atlas buscan sacudirse el sorpresivo tropiezo de la fecha pasada, mientras que los Potros de Hierro del Atlante arriban a Guadalajara con la misión de cortar una racha negativa que empieza a pesar en el vestidor.

XI Confirmado de los Rojinegros del Atlas

Los dirigidos por Hernán Crespo saltan al terreno de juego:

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensas: Jorge Sánchez, Jorge Rodríguez, Rodrigo Schlegel, Adonis Frías, Manuel Capasso 
  • Mediocampistas: Aldo Rocha, Arturo 'Ponchito' González, Luis Leite
  • Delanteros: Florian Monzon, Ryan Mmaee

XI Confirmado de los Potros de Hierro del Atlante

El conjunto del Atlante plantea una formación:

  • Portero: Óscar Jiménez 
  • Defensas: Cristóbal Alfaro, Armando escobar, Eduardo Tercero, Aarón Quirós 
  • Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Walter Portales, Martín Sarrafiore 
  • Delanteros: Luis Puente, Jhojan Julio 

El ‘Equipo del Pueblo' llega golpeado: acumula cinco partidos oficiales sin ganar (dos empates y tres derrotas) y se ubica en el puesto 14 con 6 unidades. Tras igualar 1-1 frente a León en su último choque, la principal preocupación azulgrana pasa por la falta de contundencia, al registrar apenas dos goles anotados en sus últimos cinco compromisos.

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¡Todo queda servido para un duelo vibrante en el Coloso de la Calzada Independencia!

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