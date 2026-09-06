Alineaciones CONFIRMADAS del Atlas vs Atlante, por la Jornada 7 del Apertura 2026

La séptima fecha de la Liga BBVA MX presenta un duelo cargado de emociones. Los Rojinegros del Atlas buscan sacudirse el sorpresivo tropiezo de la fecha pasada, mientras que los Potros de Hierro del Atlante arriban a Guadalajara con la misión de cortar una racha negativa que empieza a pesar en el vestidor.

XI Confirmado de los Rojinegros del Atlas

Los dirigidos por Hernán Crespo saltan al terreno de juego:

Portero: Camilo Vargas

Camilo Vargas Defensas: Jorge Sánchez, Jorge Rodríguez, Rodrigo Schlegel, Adonis Frías, Manuel Capasso

Jorge Sánchez, Jorge Rodríguez, Rodrigo Schlegel, Adonis Frías, Manuel Capasso Mediocampistas: Aldo Rocha, Arturo 'Ponchito' González, Luis Leite

Aldo Rocha, Arturo 'Ponchito' González, Luis Leite Delanteros: Florian Monzon, Ryan Mmaee

XI Confirmado de los Potros de Hierro del Atlante

El conjunto del Atlante plantea una formación:

Portero: Óscar Jiménez

Óscar Jiménez Defensas: Cristóbal Alfaro, Armando escobar, Eduardo Tercero, Aarón Quirós

Cristóbal Alfaro, Armando escobar, Eduardo Tercero, Aarón Quirós Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Walter Portales, Martín Sarrafiore

Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Walter Portales, Martín Sarrafiore Delanteros: Luis Puente, Jhojan Julio

El ‘Equipo del Pueblo' llega golpeado: acumula cinco partidos oficiales sin ganar (dos empates y tres derrotas) y se ubica en el puesto 14 con 6 unidades. Tras igualar 1-1 frente a León en su último choque, la principal preocupación azulgrana pasa por la falta de contundencia, al registrar apenas dos goles anotados en sus últimos cinco compromisos.

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