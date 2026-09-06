Alineaciones CONFIRMADAS del Atlas vs Atlante, por la Jornada 7 del Apertura 2026
Estos son los 22 jugadores de los Rojinegros del Atlas y los Potros de Hierro de Atlante que serán titulares para este encuentro de la Jornada 7 del Apertura 2026
La séptima fecha de la Liga BBVA MX presenta un duelo cargado de emociones. Los Rojinegros del Atlas buscan sacudirse el sorpresivo tropiezo de la fecha pasada, mientras que los Potros de Hierro del Atlante arriban a Guadalajara con la misión de cortar una racha negativa que empieza a pesar en el vestidor.
XI Confirmado de los Rojinegros del Atlas
Los dirigidos por Hernán Crespo saltan al terreno de juego:
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Jorge Sánchez, Jorge Rodríguez, Rodrigo Schlegel, Adonis Frías, Manuel Capasso
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Arturo 'Ponchito' González, Luis Leite
- Delanteros: Florian Monzon, Ryan Mmaee
XI Confirmado de los Potros de Hierro del Atlante
El conjunto del Atlante plantea una formación:
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Cristóbal Alfaro, Armando escobar, Eduardo Tercero, Aarón Quirós
- Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Walter Portales, Martín Sarrafiore
- Delanteros: Luis Puente, Jhojan Julio
El ‘Equipo del Pueblo' llega golpeado: acumula cinco partidos oficiales sin ganar (dos empates y tres derrotas) y se ubica en el puesto 14 con 6 unidades. Tras igualar 1-1 frente a León en su último choque, la principal preocupación azulgrana pasa por la falta de contundencia, al registrar apenas dos goles anotados en sus últimos cinco compromisos.
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¡Todo queda servido para un duelo vibrante en el Coloso de la Calzada Independencia!