Chivas vs Puebla: Alineaciones confirmadas Jornada 15 del Clausura 2026
Conoce las alineaciones confirmadas para el aprtido de Chivas vs Puebla de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este sábado 18 de abril del 2026, se enfrentan Chivas vs Puebla como parte de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y ya se dieron a conocer las alineaciones de los dos equipos que buscan poder llevarse los puntos.
Alineaciones confirmadas Chivas vs Puebla
Alineación de Chivas
Gabriel Milito ha decido mandar la siguiente alineación para poder pelear por el primer lugar de la tabla.
Portero: José Rangel
Defensas: José Castillo, González, Campillo y Romo
Mediocampistas: Efraín Álvarez, Brian Gutierrez, Daniel Aguirre, Ricardo Marín y Roberto Alvarado
Delanteros: Armando González
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Alineación de Puebla
Albert Espigares ha decidido mandar la siguiente alineación para un partido en el que necesitan poder obtener la victoria para seguir con posibilidades de pelear por un lugar a Liguilla.
Portero: Ricardo Gutiérrez
Defensas: Vargas, Nicolás Díaz, Eduardo Navarro
Mediocampistas: Monárrez, Iker Moreno, Alonso Ramírez, Kevin Velasco y Alejandro Organista
Delanteros: Emiliando Gómez y Pedro Canelo
Con las alineaciones, esta todo listo para que el Chivas vs Puebla arranque en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron.
Así llegan Chivas y Puebla
Chivas llega ubicado en el primer lugar de la tabla con 31 puntos conseguidos, es lider del torneo y busca quedar en lo más alto de la tabla por lo que quiere llevarse la victoria para aumentar su ventaja con los equipos de abajo e ir cerrando el torneo de la mejor forma posible.
Por otra parte, Puebla llega ubicado en el lugar 16 con 13 puntos al tener 3 victorias, cuatro empates y siete derrotas. El equipo de la franja necesita poder llevarse la victoria para poder pelear por un lugar directo a Liguilla, pues el empate y la derrota complicarían su panorama quedado dos jornadas por disputarse.