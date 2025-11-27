Xolos de Tijuana vs Tigres: Alineaciones de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Xolos recibe a Tigres en el Estadio Caliente. Ha comenzado la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el primer episodio del cruce de 4tos de Final se escribe en Tijuana.

Dirigidos por Sebastián Abreu, los Xolos encaran el partido ante su gente luego de haber conseguido el boleto a la Fase Final desde la ronda de Play-In. La escuadra de Tijuana viene de vencer a los Bravos de Juárez. Del otro lado, el conjunto comandado por Guido Pizarro se hizo de su lugar en la Liguilla tras terminar la Fase Regular en el segundo puesto de la tabla general con 36 puntos.

A lo largo de la Fase Regular, el cuadro de 'La Jauría' se hizo de su lugar en Play-In tras terminar en el séptimo puesto de la clasificación con 24 puntos. Los Xolos y Tigres se enfrentaron en la Jornada 15 en un partido en el que los tres puntos fueron para los de la UANL. Con goles de André-Pierre Gignac y Ángel Correa, el equipo de Nuevo León venció a Tijuana.

Tras el juego de Ida entre Xolos y Tigres, el partido de Vuelta se va a disputar el próximo 29 de noviembre en punto de las 21:10 horas, encuentro que vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

