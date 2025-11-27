Xolos de Tijuana vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los 4tos de Final de Ida del Apertura 2025; marcador online

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia la SALIDA de su DT en el inicio de la Liguilla del Apertura 2025

Se puso en marcha la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En la ronda de 4tos de Final, Tijuana recibe a Tigres en el Estadio Caliente, partido a disputarse en punto de las 23:00 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Sebastián Abreu, el cuadro de los Xolos se hizo de su lugar en la Fase Final luego de vencer a Juárez en la instancia de Play-In. Por su parte, la escuadra de la UANL comandada por Guido Pizarro obtuvo su puesto en la Liguilla de forma directa tras terminar en el segundo puesto de la tabla general con 36 puntos.

Durante la Fase Regular del campeonato, Xolos y Tigres se enfrentaron en la Jornada 15. En esa ocasión los tres puntos fueron para el equipo de Nuevo León tras ganar por 2-0 con goles de André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

