Figura del América da preocupantes declaraciones previo al juego ante Rayados

Restan solo unas horas para el inicio de la mejor etapa del año dentro del futbol mexicano. La Liguilla del Apertura 2025 está a la vuelta de la esquina y, en ese sentido, una figura del América sorprendió a propios y extraños con unas declaraciones que preocuparon a su afición.

América rompió este mercado de fichajes con la contratación de Allan Saint-Maximin, quien después de brillar en Europa ha dejado buenas sensaciones en su primer torneo en México. No obstante, fue el mismo francés quien aseguró que aún no ha alcanzado su mejor nivel en el campo.

¿Qué dijo Allan-Saint Maximin sobre su rendimiento en América?

A pesar de que se ha llevado los aplausos de un sector de la afición, Allan Saint-Maximin considera que aún no se encuentra en su mejor nivel futbolístico, por lo que está trabajando en ello para demostrarlo precisamente en la Liguilla, de acuerdo con sus propias declaraciones para un medio de comunicación.

A pesar de sus palabras, vale decir que el rendimiento del exfutbolista del Newcastle con el América no ha sido realmente decepcionante, pues en los 663 minutos que ha disputado a lo largo de 12 partidos, el francés acumula tres anotaciones y dos pases a gol hasta ahora.

Ante ello, Alan Saint espera dar mucho de qué hablar en esta Liguilla en la que el Club América se medirá en los cuartos de final a Rayados, escuadra a la que venció en la gran final de hace un par de torneos. La ida está programada para este miércoles, mientras que la vuelta se jugará tres días después.

¿Maximin será titular en la llave entre América y Rayados?

En los últimos partidos André Jardine probó con colocar juntos a Allan Saint-Maximin y a Brian Rodríguez, por lo que no se descarta que ambos vuelvan a jugar desde el silbatazo inicial en la cancha del BBVA Bancomer dentro del juego de ida entre Rayados y América.