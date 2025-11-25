deportes
VIDEO: Este fue el momento exacto en el que Penta se lesionó EN VIVO en RAW

Un video, que ha comenzado a circular en redes sociales, demuestra el momento exacto en el que Penta se habría lesionado en una edición de WWE RAW.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Se trata, sin duda, de una de las peores noticias para los amantes del wrestling en México. La última edición de WWE RAW trajo consigo la lesión de Penta, el Zero Miedo, por lo que aquí conocerás el momento exacto en el que el luchador de Ecatepec se habría lastimado el hombro.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Penta estaba protagonizando su combate número 43 desde su llegada a la WWE enfrentando a Solo Sikoa, un rival de calibre dentro del roster principal. Sin embargo, la lucha duró solo unos minutos luego de la desafortunada lesión del mexicano, quien no pudo continuar en el cuadrilátero.

VIDEO: Así fue la lesión de Penta en el último WWE RAW

Un video que ya se encuentra en redes demostraría el momento exacto en el que Penta se lesionó del hombro. El mexicano salió del cuadrilátero e hizo unas tijeras a su rival debajo del mismo; sin embargo, fue al momento de caer que el Zero Miedo comenzó a tomarse con mucho dolor del hombro izquierdo.

@puralucha1 Penta pierde su oportunidad de seguir avanzando en el torneo! @WWE @WWE Español #lesiondepenta #wwe #wrestling ♬ WWE: Zero Miedo (Penta) - WWE & def rebel

Cabe recordar que el combate entre Penta y Solo Sikoa correspondió a la eliminatoria para conocer al último retador en la historia de John Cena, por lo que, luego de esta lesión, Penta tuvo que abandonar la lucha, otorgándole al samoano la victoria y, con ello, su pase a la gran semifinal.

Por un momento se pensó que la lesión de Penta no era grave; sin embargo, conforme los segundos pasaron el mexicano continuaba en el piso hasta que se confirmó su descalificación. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de su lesión y el tiempo que estará fuera de los encordados.

¿Lesión de Penta fue culpa de Solo Sikoa?

En redes sociales ha comenzado a sonar la teoría respecto a la culpabilidad de Solo Sikoa por no tomar con la suficiente fuerza a Penta al momento de recibir el impacto. En ese sentido, vale decir que, pese a su personaje, el samoano se mostró preocupado por el estado de salud de su compañero de profesión.

Penta Zero Miedo
