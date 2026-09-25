Almeyda le manda mensaje a detractores de Messi: “No le pidieron disculpas”

El entrenador Matías Almeyda recordó que durante toda la carrera de Lionel Messi hubo personas que lo criticaron y que ahora que ha consumado una de las trayectorias más exitosas de la historia todavía no se disculpan.

Esto de cara a la despedida definitiva del astro argentino de la Selección Albiceleste, lo que para el técnico de Rayados será una fiesta, a pesar de que representará un sentimiento muy fuerte entre todos los aficionados.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida ❤️”



Messi vía Instagram. pic.twitter.com/IF4R5NzcBc — Messismo (@Messismo10) September 21, 2026

Para el mundo del fútbol va a ser un antes y un después. Y yo lo puedo hablar como argentino también, todo este tiempo estuve viendo todo lo que se habló de Messi durante todo el período que jugó, de inicio a la mitad, pero no veo a nadie que pida disculpas por las cosas que dijeron”, expresó.

El “Pelado” señaló que si eso hacen los críticos con alguien de la calidad de “Leo”, para el resto de jugadores es más complicado. Sin embargo, también resaltó la actitud y profesionalismo que tuvo el legendario “10”, incluso en la etapa final de su carrera.

Ver a un tipo que tiene 39 años con ganas de ganar, es terrible. Se va a extrañar eso. Ojalá que quede eso para muchos jóvenes y que apunten a querer jugar mucho tiempo”, indicó durante una conferencia de prensa.

Feliz de ver a Maradona y Messi

El entrenador del Monterrey habló de lo afortunado que fueron sus compatriotas por haber tenido a dos de los que fueron considerados como los mejores jugadores de la historia.

A mí me pone muy feliz porque, como argentino, después de Maradona, que haya salido él, fueron muchos años de ver al número uno”, sentenció.

Unas palabras previas al día en el que el astro internacional Lionel Messi tenga su ‘Último Baile’ con la Selección Argentina cuando se enfrente este próximo martes 6 de octubre al conjunto africano de Benin en la cancha del Monumental de River Plate, en lo que será su adiós con el representativo de su País.