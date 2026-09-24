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Matías Almeyda se cansó y contó todo lo que siente en Rayados de Monterrey

El entrenador argentino criticó a la Liga BBVA MX por no pausar el torneo en plena fecha FIFA

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|X: Rayados

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Matías Almeyda no ocultó su descontento ante las ausencias que sufrirá Rayados de Monterrey durante la Jornada 10 del Apertura 2026 a raíz de las convocatorias de selecciones por fecha FIFA. El técnico argentino no contará con Orbelín Pineda ni Víctor Guzmán para el duelo frente al Atlante, razón que provocó un reclamo hacia los directivos de la Liga BBVA MX.

A pesar de que se llevará a cabo la fecha FIFA, la Liga BBVA MX continuará con su actividad habitual y se desarrollará la Jornada 10 del Apertura 2026 durante este fin de semana. A diferencia de otras ligas principales del mundo, el futbol mexicano no se pausará y, en el caso de Rayados, deberá visitar a los Potros de Hierro este próximo viernes 25 de septiembre. Almeyda no se quedó callado ante esta situación.

Matías Almeyda envía mensaje hacia la Liga BBVA MX

Durante la conferencia de prensa previo al duelo ante Atlante, el timonel argentino fue consultado sobre las ausencias de Orbelín Pineda y Víctor Guzmán. En principio, mostró una postura equilibrada: “Creo que siempre es bueno por un lado y, por el otro, los vamos a extrañar, ¿no es así?”, expresó el técnico de Monterrey.

Matías Almeyda, entrenador de los Rayados de Monterrey

Sin embargo, Almeyda no tardó en subir la intensidad de sus palabras al resaltar que la Jornada 10 debió haberse postergado para no perjudicar la equidad deportiva del torneo. “Digo que por ahí el campeonato se debería haber parado, porque son para nosotros jugadores muy importantes, y así muchos equipos, ¿no? Pero, bueno, está así y no se puede modificar”, sentenció.

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Una baja más que sensible para Rayados de Monterrey

Si bien es cierto que ambas bajas son importantes para el cuadro regiomontano, la ausencia de Orbelín Pineda será crucial. Hace unos días se dio a conocer que el mediocampista mexicano aparece como el fichaje con mayor rendimiento del Apertura 2026 hasta la fecha, de acuerdo a la plataforma especializada Statiskicks.

De esta manera, Almeyda afrontará el choque contra Atlante sin uno de sus mejores jugadores, además de la ausencia de Guzmán, ambos por haber sido seleccionados por Rafael Márquez para los cuatro amistosos que afrontará la Selección Mexicana en las próximas semanas.

Los Potros de Hierro suelen hacerse fuertes de local en el Estadio Banorte, ya que arrastran solo una derrota en casa desde que inició el Apertura 2026. Por esta razón, perder a ambos futbolistas aplicará una dificultad extra para Almeyda y Rayados en esta Jornada 10.

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