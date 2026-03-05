Sacude testimonio de un piloto a la Fórmula 1: “Subirse al monoplaza es como electrocutarse en una silla”

Con el Gran Premio de Australia a la vuelta de la esquina, hay un equipo que no podrá dar más de 25 vueltas en esta carrera de la Fórmula 1. Resulta que la escudería Aston Martin sigue con problemas serios que pueden afectar fuertemente a los pilotos. De hecho, uno de ellos comparó a este monoplaza con una silla eléctrica.

Todos los focos están puestos en el motor Honda, cuyas vibraciones repercuten en el chasis de los carros de Fernando Alonso y Lance Stroll, ocasionando problemas graves en su físico. Toda esta pésima información para estos pilotos, es algo bueno para el mexicano Sergio “Checo” Pérez, que sabe que no saldrá último en Melbourne.

La durísima frase de Lance Stroll sobre Aston Martin en la Fórmula 1

Lo que ya era dramático porque se especulaba que este equipo no podría dar más de 25 vueltas, ahora se hizo aún peor tras la declaración del piloto canadiense de 27 años. “Subirse al Aston Martin es como electrocutarse en una silla”, expresó Lance Stroll. Durísima frase.

En la misma sintonía fue el ingeniero británico de Aston Martin, Adrian Newey. “Fernando Alonso cree que no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos. Lance opina que no puede dar más de 15 vueltas antes de ese límite”, expresó la eminencia de la F1.

¿Cuál es el problema que tiene Aston Martin en la Fórmula 1?

En resumen, la vibración en el chasis está causando algunos problemas de fiabilidad: retrovisores, luces traseras y, por último, en los dedos de los pilotos. De acuerdo a Newey, la estructura de carbono es rígida y es de las mejores de la categoría, por lo que el problema se lo atribuye al motor Honda.

Desde Honda aseguran que Aston Martin pidió cambios en diferentes piezas a contrarreloj, por lo que pudieron haber quedado problemas en la base del motor y lo que rodea al mismo.

Muchos fanáticos especulan que la frase de Stroll comparando al Aston Martin con una silla eléctrica fue exagerada para que la FIA le permita a la escudería realizar más cambios en el monoplaza. Como sea, no deja de sorprender y causar preocupación.