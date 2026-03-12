Equipo de la Fórmula 1 pierde millones y los ingenieros “deberán justificar cada gasto”

La Fórmula 1 y su cambio de reglamentación para este 2026 trajeron diferentes problemas. Por ejemplo, corredores de una escudería de la F1 sostienen que no pueden manejar su monoplaza sin tener daños físicos irreversibles. Ese mismo equipo ahora pierde millones y los ingenieros “deberán justificar cada gasto”.

En los últimos días ya se había hablado de que apenas inició la temporada y la relación entre Aston Martin y Honda estaba por los suelos. Y la situación puede seguir escalando si la noticia de las pérdidas millonarios de la marca de la “H” realmente logran impactar en la escudería en la que conducen Fernando Alonso y Lance Stroll.

Mecánicos de Aston Martin trabajan durante el Gran Premio de Australia.|WILLIAM WEST/Pool via REUTERS

Honda tiene pérdidas millonarias y podría afectar a Aston Martin en la Fórmula 1

Mientras hay conflictos con Aston Martin (a quien le provee los motores), Honda acaba de anunciar pérdidas operativas “extremadamente graves”, de hasta 1.12 billones de yenes (más de 7 mil millones de dólares). A raíz de esto, se cancelaron 3 coches 100% eléctricos en los Estados Unidos.

Mientras la empresa ahora apostará fuertemente por los carros híbridos, muchos se preguntan si esto afectará a la escudería. Los rumores apuntan a que HRC (división de carreras) pasará a tener más presión de la directiva de Honda y “deberán justificar cada gasto” en Aston Martin, según @Nachez, periodista especializado en F1.

Gran Premio de Brasil - Circuito José Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil - 2 de noviembre de 2023 Fernando Alonso de Aston Martin por delante del Gran Premio de Brasil.|AMANDA PEROBELLI/REUTERS

La tensión entre Honda y Aston Martin viene de hace semanas

La escudería de Silverstone arrancó con un golpe duro en el Gran Premio de Australia y el responsable sería su proveedor de motores, Honda. Pues desde Aston Martin aseguran que las vibraciones que dañan a la carrocería de los monoplazas y, en consecuencia, a las manos de los pilotos, es por culpa del motor.

Tantas fallas fueron las de este equipo que en Melbourne debieron abandonar tanto Alonso como Stroll luego de tener todo un fin de semana para el olvido, sin hacer buenos tiempos en las prácticas libres y las clasificaciones. Aston Martin señala a Honda por los retrasos que hubo. A la marca japonesa no le sale nada bien.

