¿Otro REFUERZO a Pumas? Jugador EXPLOTA contra su equipo y acelera su llegada a la Liga BBVA MX

De cara al Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, siguen sonando los rumores en el mercado de fichajes. En Pumas, la escuadra dirigida por Efraín Juárez ya espera a Aaron Ramsey, mediocampista de Gales que ya le dijo adiós a Cardiff City y ahora, sigue rondando con fuerza la posible llegada de Álvaro Angulo, delantero del Club Atlético Independiente que esta tarde le dio la victoria a la escuadra de Avellaneda frente a Gimnasia y Esgrima en la Ronda de 32 de la Copa Argentina.

¿Álvaro Angulo llega a Pumas?

En medio de los rumores que se han generado por la posible llegada del atacante colombiano al Club Universidad Nacional, el jugador explotó contra ‘El Rojo’, pues se ha especulado mucho sobre su futuro asegurando que no tiene una buena relación con los directivos del equipo argentino.

“Molesta un montón. Cuando yo hablé con los directivos, al otro día escuchas comentarios que ni siquiera salieron de mi boca. Siento y tengo decirlo. En el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos. Se rompió una relación donde no supieron cuidar las cosas. Tiraron noticias no se con qué intención, se volvió un caos. Hoy pude sentir el afecto y respaldo del cuerpo técnico y mis compañeros y se dieron las cosas bien.

“No tengo temor de decirlo. Tengo mucha bronca y se lo dije al presidente en como se manejaron las cosas. Desde que estoy en Independiente he entregado todo por esta institución. Cada vez que me toque voy a dar el cien en donde esté..”, dijo Álvaro Angulo tras el partido en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes.

Y es que la llegada del delantero como refuerzo de Pumas habría sido pedida por Efraín Juárez, entrenador que ya trabajó con el atacante de 28 años de edad cuando estuvo en el banquillo del Atlético Nacional.

Con contrato vigente en las filas de Independiente hasta 2027, Álvaro Angulo tiene un valor aproximado a los 2,80 millones de euros. Jugando para ‘El Rojo’, el colombiano tiene un registro de 24 partidos disputados con marca de 5 goles. Por otro lado, militando para el Atlético Nacional, donde coincidió con el DT de Pumas, el jugador vio 101 encuentros jugados con un registro de 11 anotaciones y 5 asistencias.

