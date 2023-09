Fidalgo admite haber rechazado ofertas de Europa para seguir en América

Luego de dos años de haber llegado como refuerzo al Club América, Álvaro Fidalgo se ha posicionado como un jugador titular indiscutible en el conjunto de Coapa, escuadra en la que vio su llegada cuando Santiago Solari se encontraba al mando.

A pesar de que el mediocampista de 26 años de edad en ocasiones ha sido blanco de opiniones negativas, el jugador español ha admitido que tuvo que dejar pasar ofertas importantes de Europa por enlaces deseo de continuar jugando con el conjunto de las ‘Águilas’.

“Este verano hubo oferta de equipos de Primera de España, hubo oferta de un equipo de Europa League, que al final la oferta era de una cantidad que el club creía que debía ser mucho más”, dijo Álvaro Fidalgo en una entrevista para el podcast del periodista español, Rodrigo Faez.

Los números de Álvaro Fidalgo con América

Y es que a lo largo de los dos años que ha permanecido en el equipo ahora dirigido por André Jardine, el exjugador que tuvo paso por las inferiores del Real Madrid no quiso salir debido a que recientemente ha renovado su contrato con la escuadra ‘Azulcrema’.

“No era tampoco el momento de salir al primer traspié que tengo con América porque me lo dieron todo en realidad, lo que me dieron estos dos años y medio de cariño, me cambiaron la vida, apostaron por mí fuerte, me renovaron hace seis, siete meses”, agregó Fidalgo.

Durante su estancia en el Club América, Álvaro Fidalgo ha disputado un total de 96 encuentros entre partidos de Fase Regular y Liguilla de la Liga BBVA MX, el los que ha conseguido marcar nueve goles.

