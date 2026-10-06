Álvaro Puche, entrenador: “La mayoría de los problemas de salud en una persona de 60 años se podrían solventar con dos o tres sesiones de ejercicio de fuerza a la semana”

Llegar a los 60 años no debe ser sinónimo de achaques, como muchas personas lo piensan, y es que en realidad se trata de una consecuencia de vida ante la falta de actividad física y una vida equilibrada con alimentación sana y ejercicio, como lo describe el entrenador Álvaro Puche.

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Álvaro Puche, entrenador: "Vivimos muchas veces normalizando síntomas que no son normales"

El entrenador persona Álvaro Puche aseguró que no es normal cansarse por subir escaleras o por realizar actividades cotidianas al llegar a los 60 años, que antes podíamos realizar con relativa normalidad y todo es resultado de nuestro estilo de vida.

"Vivimos muchas veces normalizando síntomas que no son normales porque les han pasado antes a otros", dijo en entrenador en palabras recopiladas por el medio Telva.

"La mayoría de los problemas de salud en una persona de 60 años se podrían solventar con dos o tres sesiones de ejercicio de fuerza a la semana. Y, sobre todo, prevenir", agregó.

El entrenador destaca la importancia del ejercicio como una herramienta para prevenir, pero también como una medida reversiva cuando la patología está diagnosticada gracias a la capacidad regenerativa que tienen los músculos.

"El ejercicio hay que valorarlo en una doble vía: por un lado, en la de prevención, ante todo prevención; y por otro, cuando ya está la patología instaurada, en la de reversión, o sea, en la de salir de esa enfermedad", agrega Puche.

Sin embargo, para alcanzar ese nivel requerido por el paciente es necesario que complemente el ejercicio con una rutina diaria saludable que incluye un correcto descanso y una alimentación balanceada.

"Los entrenadores somos muy dados a querer volcar todo a nuestro ámbito. Que la persona entren dos o tres veces por semana, durante 50 minutos en cada sesión, no es ni un 2% de su semana. ¿Qué hace el 98% restante de la semana? ¿Qué come? ¿Cómo respira? ¿Cómo descansa? Lo que realmente permite mejorar la salud y la calidad de vida de la persona es el estilo de vida, siendo el ejercicio físico uno de los factores que componen ese estilo de vida. Creo que tenemos que ir mucho más allá del ejercicio de fuerza", agregó.

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