CONFIRMADO el rival de México en la Concacaf Nations League

México ya puede comenzar a pensar en su siguiente rival tras concretar la Fecha FIFA, luego de que se definiera la fase de liga de la Concacaf Nations League este lunes 5 de octubre en donde las selecciones de Curazao, Haití, Guatemala y Jamaica lograron avanzar a la siguiente ronda.

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México se enfrentará a Jamaica en la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana se medirá ante su similar de Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, luego de que el conjunto caribeño empatara ante Honduras y concluyera en el segundo lugar del Grupo B de la Liga A.

México, Estados Unidos, Canadá y Panamá no participaron en la fase de liga por encontrarse mejor ubicados en el ranking FIFA y calificaron directamente a la siguiente ronda en donde esperaban rivales.

Los siguientes compromisos de México se efectuarán entre el 9 y 17 de noviembre con partidos de Ida y Vuelta en donde el ganador avanzará a las Semifinales.

Además de los pases para la ronda de Eliminación directa de la Concacaf Nations League, el certamen también entregó boletos para la Copa Oro 2027.

La Selección Mexicana es el vigente campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf tras conquistar su primer título en el 2025 al derrotar a Panamá en la final, luego de una hegemonía estadounidense que se extendió durante las primeras tres ediciones del certamen.

Cruces confirmados de la Concacaf Nations League

Curazao vs Panamá

Guatemala vs Canadá

Haití vs Estados Unidos

Jamaica vs México

Equipos clasificados a la Copa Oro 2027