Nacho Ambriz: “Lucharemos por meternos a la Liguilla”

‘Nacho’ Ambriz llegó al banquillo de Santos con el objetivo de salvar el Clausura 2024 tras los malos resultados obtenidos por el equipo en el primer tercio de torneo. Los laguneros le dieron las gracias al estratega uruguayo Pablo Repetto y se decidieron por el técnico mexicano con amplia experiencia, quien conversó recientemente en exclusiva para TV Azteca. El otrora seleccionado mexicano dirigió por última vez en Liga BBVA MX con el Toluca.

Luego de seis jornadas jugadas en el campeonato local, Santos está posicionado en el decimoquinto escalón de la clasificación con solamente cuatro unidades. Empataron frente a las Chivas en un frenético partido de la Jornada 1 y solo lograron vencer al Puebla. Pese a ello, el nuevo hombre al frente de la escuadra confía en que sus muchachos están para pelear con los mejores y pueden pasar a la siguiente ronda, enfrentarán a los Pumas en Ciudad Universitaria el domingo 18 de febrero, partido donde Ambriz hará su debut en la banda.

“Los tiempos de Dios son perfectos, hoy estoy en un proyecto que realmente me interesa mucho, me siento parte de esto ahora, y no queda más que levantarle el ánimo a los jugadores, he hablado mucho con ellos, y tú sabes que yo soy muy cercano a ellos, y de alguna otra forma también me ha gustado”, dijo ‘Nacho'. el jugador que no corre difícilmente jugará conmigo, necesita mucha intensidad, mucha orden, necesitamos poco a poco jugar bien al fútbol, y más que nada es recuperar que la afición regrese”.

‘Nacho’ Ambriz confía en meter a Santos a Liguilla

A pesar de la actualidad que vive Santos, su nuevo entrenador confía en poder llevarlos a la siguiente fase del Clausura 2024. ‘Nacho’ Ambriz fue claro en sus aspiraciones. “Olvidemos de las siete jornadas que no se trabajo nada bien y vamos día a día partido a partido, luchar mucho y hacer otra vez el equipo competitivo para poder lograr, te mentiría decir directos a la Liguilla, no sé, pero si lucharemos para estar en un repechaje y después meternos a la Liguilla”.

