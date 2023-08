Es broma pero no es broma: La “amenaza” de Christian Horner a Checo Pérez

Checo Pérez no pudo cerrar de mejor forma de cara al parón de la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Bélgica. El piloto tapatío de Red Bull consiguió su mejor resultado tanto en clasificación como en la carrera del domingo desde el GP de Miami el pasado mes de mayo.

Pérez clasificó al domingo en el tercer lugar de la parrilla, y subió a segundo por una sanción a Max Verstappen. Durante el gran premio permaneció en ese lugar después de adelantar a Charles Leclerc, pero sufrir un rebase de Verstappen. Resultado que de cualquier manera lo deja satisfecho, lo que se demostró en la comunicación por radio que tuvo con el jefe del equipo, Christian Horner, al final de la contienda.

"¿Ahora sí me hablarás?”, dijo el piloto de Guadalajara tras recibir la felicitación del mandamás de Red Bull, a lo que Horner respondió: “Hablaré contigo. Dije top 5, amigo”.

Durante las entrevistas posteriores a la carrera, Checo Pérez explicó que todo era parte de un comentario en tono de broma que Horner le había hecho previamente.

“Fue una broma. (Horner) vino antes de la clasificación y me dijo ‘si no estás entre los tres primeros, no hablaré contigo el resto del fin de semana’. Así que estuvo hablando conmigo el resto del fin de semana”, detalló.

El propio Horner también habló al respecto frente a las cámaras, e incluso continuó la broma diciendo que “le dije que no iba a hablar con él si no estaba entre los cinco primeros y que le apretaría una parte de su anatomía si no lo estaba”, agregó. “Parece que funcionó, así que tendremos que intentarlo de nuevo en Zandvoort”, finalizó entre risas.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Por ahora habrá vacaciones en la Fórmula 1. Será hasta dentro de cuatro semanas, el domingo 27 de agosto, cuando se lleve a cabo la duodécima fecha del campeonato con el Gran Premio de los Países Bajos, la tierra del coequipero de Checo, Max Verstappen.