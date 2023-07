El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sigue despedazando el campeonato de la Fórmula 1 y una nueva muestra fue en el Gran Premio de Bélgica donde dominó a sus adversarios, incluyendo a su compañero el mexicano Checo Pérez, para llevarse una nueva victoria en esta temporada de la máxima categoría del automovilismo.

‘Mad Max’, más líder que nunca, logró su cuadragésima quinta victoria en la Fórmula 1, la décima de la temporada y la octava seguida para sumar 314 puntos, 125 más que Checo y con 165 sobre el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin).

Pero el piloto de los Países Bajos no deja de estar en la polémica y está vez no fue la excepción en el Gran Premio de Bélgica.

Cuando Checo Pérez lideraba la carrera, Verstappen tuvo una discusión con Gianpiero Lambiase, ingeniero de la escudería de Red Bull, ya que quería saber cuál era la estrategia del piloto mexicano.

Los dos integrantes de la escudería austriaca habían comenzado la carrera con neumáticos suaves, al tener que entrar para el cambio de llantas, Checo fue el primero entrar a los pits. A Verstappen le pidieron que aguantara más, por lo que solicitó a Lambiase saber qué pasaba con Sergio Pérez, ya que quería hacer lo mismo. Al final, terminó desobedeciendo, ya que entró a pits antes de lo planeado por su equipo.

“Tú solo sigue mis instrucciones”, le ordenó Lambiase. “Solo quiero saber qué es lo que está haciendo”, respondió el neerlandés.

Dos días antes, en la clasificación del Gran Premio de Bélgica, hubo otro encontronazo entre ‘Mad Max’ y el ingeniero Lambiase.

Discusión entre Verstappen e ingeniero en clasificación

Fiel a su estilo, Verstappen expresó su molestia por la radio después de la Q2, cuando accedió apenas en la décima posición, por lo que explotó contra su ingeniero de carrera de Red Bull.

“Debería haber salido con dos vueltas seguidas como dije. Ah”, expresó. A lo que el ingeniero fue cauto con un “pero has pasado, Max”. Sin embargo, el neerlandés no ocultó su enojo: “Me importa un carajo eso, pasé en P10. Solo fue una salida de mierda”.

Lambiase no se quedó callado y compartió el escenario que tenía Verstappen en su contra y por qué no lo hicieron a su modo, por lo que al neerlandés no le quedó de otra que pasar el incidente y enfocarse en la Q3.

“Bien, ¿y luego cuando la pista era dos segundos más rápida en la última vuelta y te hubieras quedado sin energía? ¿Cómo habría ido eso?”, le reviró el ingeniero de la escudería líder de la temporada.

“Pero dime qué quieres hacer en la Q3 y lo haremos. Házmelo saber. Qué tipo de llantas, cuánto combustible y el plan de ejecución que debemos hacer”, concluyó el ingeniero en forma irónica.