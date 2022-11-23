La amenaza del portero de Argentina a la Selección Mexicana

El conjunto de Argentina sufrió una dolorosa y sorpresiva derrota ante Arabia Saudita, consolidando la más grande campanada de lo que va del Mundial de Qatar 2022. Así se selló un resultado que dejó al borde de la eliminación a los sudamericanos y con mucha presión ante la Selección Mexicana.

Ante este tropiezo, Emiliano 'Dibu' Martínez está consciente de la importancia que tendrá el partido ante el cuadro Azteca y envió una amenaza.

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"Evidentemente es hermoso ver a tantas personas en el estadio, las banderas, el apoyo, ya les decimos que les vamos a dar alegrías. Ha sido un jarro de agua fría, pero el sábado tenemos la primera final del Mundial".

Dibu Martínez acepta superioridad de Arabia Saudita

En cuanto al desarrollo del partido, el guardameta argentino aceptó que fueron superados en los primeros minutos del complemento.

"En el segundo tiempo ellos salieron a presionar un poco más, pero se encontraron un gol que pasó por debajo de las piernas de Romero y entra justo entre el palo y la red. A partir de ahí en una ráfaga de cinco minutos encontraron el segundo gol y después nos desesperamos un poco. No jugamos tan claro como nosotros solemos hacerlo".

Por último, el Dibu Martínez reveló que prefiere esta derrota, aunque sea dolorosa, pero que les permita retomar el camino rumbo a la Copa del Mundo.

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"Nos va a doler, igual que a todos los argentinos. Nos duele igual, pero si queremos salir Campeones del Mundo es bueno que tengamos un tropezón hoy. En lo anímico hoy duele, pero mañana a trabajar. Estamos muy dolidos por perder así en un Mundial. No fuimos lo contundentes que teníamos que haber sido y no hemos jugado como nosotros queríamos, como una final".

