Las combinaciones que necesita la Selección Mexicana para avanzar en Qatar 2022

Después de conseguir un empate ante Polonia, gracias a una monumental atajada de Memo Ochoa, quien se convirtió en el hombre del partido al parar el penal de Robert Lewandowski, la Selección Mexicana tiene el camino abierto para lograr el boleto a los octavos de final de Qatar 2022, incluso, hasta como primer lugar.

El próximo sábado, Argentina y México chocarán en un encuentro en el que uno de los dos podría tener un pie afuera de la Copa del Mundo y aquí te decimos cuáles son las combinaciones que necesita el conjunto azteca para avanzar a la siguiente ronda.

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¿Qué necesita México para avanzar a la siguiente ronda de Qatar 2022?

Después de que terminó la primera jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana se colocó en la tercera posición del sector con un punto, por lo que aún tiene varias combinaciones posibles para clasificar a la siguiente fase.

La primera y más sencilla es ganar sus siguientes dos encuentros a Argentina y Arabia Saudita, ya que con estos dos triunfos llegaría asiete puntos y conseguiría la clasificación directa a la siguiente ronda, sin depender de nadie.

Otra combinación sería que ganara y empatara el siguiente, pero con la necesidad que Argentina y Polonia pierdan uno y Arabia Saudita pierda y empate uno.

Por otra parte, si la Albiceleste y los europeos caen en sus siguientes compromisos y México y Arabia Saudita ganan, podría avanzar, pero requeriría una diferencia de goles favorecedora, ya que los sudamericanos estarían eliminados con dos derrotas y sólo aspiraría a tres puntos, mientras que el conjunto de Robert Lewandowski finalizaría con un punto y la obligación de vencer a Argentina su último encuentro a la espera del marcador final.

Otros resultados que le convendrían a México sería derrotar a Argentina, con lo que quedaría prácticamente eliminada y que Polonia y Arabia Saudita empaten. Con este resultado, el conjunto azteca sumaría cuatro puntos, los mismos que los árabes y obligaría a Polonia a vencer a la albiceleste por una mejor diferencia de goles para quedarse con el segundo puesto en la última fecha.

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Otra alternativa sería que Arabia Saudita consiga su segunda victoria consecutiva ante Polonia y que México venza a Argentina. Con este par de resultados, México llegaría a cuatro unidades y los árabes a 6, mientras que Polonia se quedaría con 1 punto y Argentina estaría eliminada con 0 unidades.

