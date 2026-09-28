Pocos lo saben, pero esta es la RAZÓN por la que América es el favorito a ganar el Apertura 2026 sobre Chivas

Al inicio del torneo distintos expertos en la materia colocaban a Chivas, Cruz Azul y Rayados como los principales candidatos a ganar el título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, a este debate se han unido otras instituciones como Toluca y el Club América.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

De hecho, existe un dato que pocos conocen y que hace del conjunto capitalino el principal candidato a sumar su título número 17 en la historia. Por tal motivo, aquí conocerás cuál es este y por qué puede ser diferencial respecto a otros equipos como Chivas y Cruz Azul, actual monarca del país.

¿Por qué América es favorito a ganar el Apertura 2026?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, el Club América cuenta con tres de los cinco jugadores más costosos de este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismos de los cuales forman parte de los refuerzos que llegaron en este mercado de fichajes.

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Seguimos, Águilas. pic.twitter.com/gwXgrwkH7h — Club América (@ClubAmerica) September 25, 2026

El primer lugar de este rubro le pertenece a Gilberto Mora, jugador de Xolos que vale 25 millones de euros. No obstante, en el segundo lugar ya aparece Carlos Álvarez, elemento español que llega proveniente del Levante y que tiene un valor cercano a los 15 millones de euros.

En el tercer lugar se encuentra Erik Lira de Cruz Azul con un valor aproximado de 14 millones de euros, mientras que en el cuarto sitio aparece nuevamente el América con Santiago Ramos y sus 12 millones. Finalmente, en el quinto puesto aparecen varios elementos, destacando a Santiago Bueno con 10 millones de euros.

¿Cuál es el valor de la plantilla del América para este Apertura 2026?

Siempre citando a la misma fuente, el Club América destaca sobre el resto por tener la plantilla más costosa del futbol mexicano para este Apertura 2026 al tener un valor de 128.68 millones de euros. En segundo lugar aparece Cruz Azul con 100.53 millones, mientras que el Top 3 es para Chivas con 98.35 millones.