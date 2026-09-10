3 jugadores “debutarían” con América en el Clásico Joven; Carlos Álvarez, descartado

El Clásico Joven es, sin duda, uno de los juegos más esperados dentro de la temporada en la Liga BBVA MX, por lo que en esta ocasión llegará en la Jornada 8 cuando Cruz Azul y América se vean las caras en la cancha del Estadio Banorte en punto de las 9 de la noche.

Colectivamente, al América no le alcanza

Será este sábado cuando azulcremas y cementeros se vean las caras en el que promete ser el duelo de la temporada. Además, vale decir que el cuadro que actuará como visitante tendrá el regreso de dos elementos, así como la incorporación de uno más que podrían ser titulares si así lo desea el DT.

¿Qué jugadores podrían ser la sorpresa en el Cruz Azul vs América?

Lo primero a tener en cuenta es que Cruz Azul tendría plantel completo salvo las bajas de Amauro Morales y Christian Jiménez. Un hecho similar ocurre con el Club América, quien salvo el descarte de Carlos Álvarez por un proceso de adaptación, tendría a su plantilla completa.

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🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Sino pasa nada extraño, Miguel Borja y Alejandro Zendejas serán CONVOCADOS para el duelo ante Cruz Azul. ✅



América tendrá equipo casi completo para el Clásico Joven. 🙌



¡¡EL SÁBADO CON TODO, EQUIPO!! 🔥



📰 vía: @ismagonzalezmx pic.twitter.com/K8gKK09Jkf — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) September 8, 2026

Dicho lo anterior, elementos como Alejandro Zendejas y Miguel Borja, quienes ya tuvieron minutos en la última semana con la Sub-21, estarían a dispocisión de Guillermo Almada, quien elegirá de último minuto si son tomados en cuenta como titulares o, bien, desde el banquillo suplente.

Otro jugador que podría regresar a la convocatoria es Luis Malagón, quien sin embargo, tiene más complicada su titularidad en el América tras la lesión de tendón de Aquiles que sufrió. Finalmente, vale decir que los últimos dos refuerzos defensivos del conjunto capitalino tampoco estarán presentes en este duelo.

¿Cómo podría alinear América para su duelo ante Cruz Azul?

Cota sería el portero titular y sus defensores serían Israel Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez y Christian Borja. En el centro del campo aparecerán Alan Cervantes, el Chiquito Sánchez, Brian Rodríguez e Isaías Violante, mientras que los dos elementos al ataque serían Raphael Veiga y Henry Martín.

