Apertura 2026: FECHAS y HORARIOS del Clásico Regio, Clásico Nacional y Clásico Joven

Comienza la cuenta regresiva para disputar una temporada más dentro de la primera categoría del futbol mexicano. El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está por llegar, por lo que aquí conocerás las fechas y los horarios del Clásico Regio, el Clásico Joven y el Clásico Nacional.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Para este torneo Apertura 2026 serán varias las instituciones que buscarán arrebatarle el mote de favorito a Cruz Azul, escuadra que llega como la actual campeona de México de la mano de Joel Huiqui, quien disputará su primera temporada completa al frente del club.

¿Cuándo será la Jornada 1 del Apertura 2026?

Lo primero que tienes que saber es que la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará el jueves 16 de julio para terminar el domingo 19 del mismo mes; es decir, el mismo día en el que se realizará la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🙌🏼 Día 1 de Pretemporada en Chula Vista ✅ pic.twitter.com/tZmCqD5Ar9 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) June 29, 2026

¿Cuándo se programó el Clásico Regio?

El BBVA Bancomer será el epicentro de uno de los juegos más interesantes de este Apertura 2026. Será en este inmueble en donde Rayados de Monterrey y los Tigres se vean las caras como parte de la Jornada 8, en cotejo programado para el domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas.

¿Cuándo será el Clásico Nacional y el Clásico Joven del Apertura 2026?

El Clásico Nacional del futbol mexicano, el partido más importante del país, formará parte de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, siendo este el duelo más interesante del fin de semana toda vez que se realizará el sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Akron.

Finalmente, uno de los duelos más esperados de la temporada es aquel que mide a la Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América, también considerado Clásico Joven. Este partido es el platillo estelar de la Jornada 8 y se realizará el sábado 12 de septiembre a las 7 de la noche.