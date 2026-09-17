Almada podría hacer hasta 5 CAMBIOS para el Clásico Nacional entre América y Chivas

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del auténtico Clásico Nacional del futbol mexicano. Será este fin de semana cuando América y Chivas se vean las caras en el que promete ser uno de los duelos más atractivos de la temporada por el presente de ambas instituciones.

Chivas en el Clásico Tapatío

Sin embargo, vale decir que el América llega herido luego de caer en el Clásico Joven ante Cruz Azul por 4-3, un resultado que posiblemente maquilló el trámite del encuentro. Ante ello, Guillermo Almada no descarta hacer hasta cinco cambios para el partido frente a Chivas.

¿Qué cambios haría Guillermo Almada para el América vs Chivas?

Luego de lo ocurrido el fin de semana pasado en la capital del país, es posible que Guillermo Almada siente a Ramón Juárez para dar paso a Santiago Bueno, esto a pesar de haber llegado recientemente a la Ciudad de México luego de la vivencia que tuvo con los Wolves.

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Del mismo modo, no se descarta que Santiago Ramos sea su dupla en la zona central, lo cual haría que Israel Reyes pase al centro del campo haciendo, en consecuencia, que Alan Cervantes vaya a la banca, pues el mexicano no ha tenido buenas actuaciones en esta primera parte de la temporada.

Dagoberto Espinoza se perderá este partido tras la lesión en el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, por lo que seguramente su lugar será ocupado por Cristian Borja. Finalmente, el último cambio podría ser el de Miguel Borja, quien sería el eje de ataque titular por encima de Henry Martínez.

¿Cuándo y a qué hora será el América vs Chivas?

La Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX traerá consigo el auténtico Clásico Nacional entre América y Chivas, el duelo más esperado de la temporada. Este se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre, en la cancha del Estadio Banorte, en punto de las 21:00 horas.