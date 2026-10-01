La afición lo odia, pero este es el jugador INAMOVIBLE en el XI del América de Guillermo Almada

El fin de semana pasado el Club América regresó a la senda del triunfo dentro de la Liga BBVA MX luego de vencer en calidad de visitante a los Rayos del Necaxa, esto después de haber sumado dos juegos sin victoria en los Clásicos Joven y Nacional frente a Cruz Azul y Chivas.

Colectivamente, al América no le alcanza

El 4-2 del Club América sobre Necaxa fue el último resultado obtenido en la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX antes del parón por la Fecha FIFA, y dicho marcador generó una declaración de parte de Guillermo Almada que no dejó muy contenta a la afición del América.

¿Quién es el jugador favorito de Guillermo Almada en América?

Fue en rueda de prensa que Guillermo Almada sorprendió a propios y extraños al declarar que Erick Sánchez fue el mejor jugador que el Club América tuvo en la cancha del Estadio Victoria, más precisamente en el triunfo del conjunto azulcrema sobre el cuadro de Juan Reynoso.

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“Chiquito Sánchez fue el mejor jugador de la cancha, lo quiero aclarar porque tuvo un buen rendimiento no solo en la zona defensiva, sino también en el aporte ofensivo que hizo y me gusta tener esos reconocimientos”, explicó Guillermo Almada al término del partido.

¿Qué dijeron los aficionados del América tras las declaraciones de su DT?

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por una parte de la afición del Club América, misma que considera que Erick Sánchez ha tenido una serie de errores en el pasado reciente que tendrían que ser suficientes para que el “Chiquito” sea relegado a la banca en este tramo final de la temporada.

Por lo pronto, vale decir que desde su llegada al América en julio del 2024 proveniente del Pachuca, Erick Sánchez ha sumado muchas oportunidades en el campo. De hecho, en estos dos años el mexicano registra ocho anotaciones y cinco pases a gol en 101 duelos disputados.