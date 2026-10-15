Tiene 25 años y se ha ganado el cariño de la afición del América, pero Almada no lo ve como titular

El Club América se mantiene como el líder del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con 21 unidades; sin embargo, tal parece que Guillermo Almada aún no encuentra el XI base debido a la cantidad de modificaciones que suele realizar en el centro del campo y la zona defensiva.

Colectivamente, al América no le alcanza

Dentro de estas modificaciones existe un jugador que apenas tiene 25 años, que recién llegó a Coapa y que ha convencido a un sector de la comunidad del América, aunque al parecer sigue sin sorprender al cien por ciento a un técnico uruguayo que aún no lo ve como titular.

Edwin Cerrillo, el consentido de la afición del América

Edwin Cerrillo nació en Estados Unidos; sin embargo, tiene sangre mexicana gracias a sus padres. El América lo fichó para este torneo Apertura 2026 luego de las actuaciones que tuvo con el Galaxy de la MLS, por lo que de inmediato generó interés entre la comunidad azulcrema.

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Con 25 años, Cerrillo se desempeña como mediocampista de contención en solitario o con un acompañante a su lado. Los pocos minutos que ha tenido en el campo han sido suficientes para que la afición lo pida más en cancha, aunque vale decir que hasta el momento Guillermo Almada ha hecho caso omiso a este hecho.

Cabe mencionar que, en estos momentos, Guillermo Almada confía más en elementos como Israel Reyes, Alan Cervantes y Erick Sánchez para que disputen la zona del centro del campo, por lo que Edwin es la cuarta opción para dos posiciones fundamentales en el esquema del América.

¿Cuántos minutos suma Edwin Cerrillo en la temporada actual con el América?

Hasta el momento, Edwin Cerrillo acumula únicamente 185 minutos en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, en este tiempo registras alrededor del 90 por ciento de precisión en sus pases, así como poco más del 70 por ciento en los duelos ganados ante sus rivales.