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América pagó casi 100 millones por él; hoy es la banca de la banca para Almada

Este jugador pasó de valer 100 millones para el América a, ahora, ya no tener minutos en el proceso del técnico uruguayo Guillermo Almada. ¿Quién es?

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|Instagram: Alexis Gutiérrez

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El Club América ha tenido una temporada bastante interesante en la que, pese a las bajas que ha tenido por distintas circunstancias, se ha mantenido en la zona alta de la tabla general, aunque también vale decir que no pudo obtener la victoria en los dos juegos más importantes que ha tenido en el torneo hasta ahora.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de ello, parece que Guillermo Almada ha encontrado un sistema base que podría potenciar con la inclusión de elementos que recientemente llegaron a Coapa. Esta situación, sin embargo, obliga al técnico a “deshacerse” de un jugador que costó millones pero que, ahora, es prescindible en el Club América.

¿Qué jugador ha sido olvidado por América pese a pagar millones por él?

Fue hace un par de torneo cuando el Club América sacó la casa por la ventana para concretar el fichaje de Alexis Gutiérrez, jugador mexicano de 26 años que destacó en Cruz Azul y que arribó a Coapa a cambio de 5 millones de dólares; es decir, casi 100 millones de pesos al tipo de cambio actual.

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Los primeros meses de Alexis Gutiérrez fueron interesantes; de hecho, llegó a tener muchos minutos en el esquema de André Jardine. Sin embargo, las cosas cambiaron con el arribo de Guillermo Almada, quien a diferencia del brasileño no le tiene la confianza que tanto había deseado.

Alexis Gutiérrez pasó de ser un jugador con minutos en el cuadro titular a ser relegado a la banca y, de hecho, se ha perdido algunas convocatorias con el Club América en los últimos juegos, por lo que se espera que sea una de las primeras bajas de cara a la siguiente temporada.

¿Cuáles son los números de Alexis Gutiérrez en América?

Fue en julio del 2025 cuando Alexis Gutiérrez llegó como refuerzo al América tras brillar en el Cruz Azul de Martín Anselmi. Después de poco más de un año en la institución azulcrema, los números del mexicno no son demasiado interesantes al acumular un gol y dos asistencias en 36 juegos disputados.

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