¿Resentimiento? Nadie puede creer lo que dijo Oussama Idrissi sobre el América previo a la jornada 7

La jornada 7 del Apertura 2025 ya comenzó y dejó partidos impresionantes, como la victoria 4-2 de Rayados sobre Puebla en condición de visitante . Sin embargo, esta noche el show lo darán América y Pachuca, partido que promete ser el choque de la fecha en esta Liga BBVA MX. A horas de que comience el encuentro, Oussama Idrissi encendió la previa con unas palabras fuertes para el equipo que dirige André Jardine.

En una entrevista previa, el delantero de los Tuzos afirmó que el América “no es parámetro” para medir al Pachuca, palabras que encendieron a la afición azulcrema: “Parámetro no, porque nosotros sabemos qué tenemos que hacer en la cancha, qué tenemos que mejorar…”, fue como comenzó el marroquí con sus declaraciones. Cabe resaltar que el juego entre América y Pachuca será a puertas cerradas , por lo que no habrá aficionados.

Oussama Idrissi encendió la previa del América vs Pachuca

“Sabemos que ahora tenemos en América, a Cruz Azul, equipos muy buenos, con jugadores de todos lados del mundo, pero también sabemos que nosotros tenemos un plan clarísimo de cómo enfrentar a cada rival”, continuó Idrissi. Lo cierto es que estos dichos fueron tomados como un desdén hacia Las Águilas, equipo que estuvo cerca de ficharlo meses atrás, pero que finalmente terminó en un destino muy distinto al que se esperaba.

La novela de Oussama Idrissi con el América

A principios de este 2025, Idrissi intentó fichar por el América, pero las negociaciones no prosperaron. En el mes de febrero, el jugador marroquí reveló por qué su llegada a Coapa nunca se dio: “América habló con Pachuca y no llegaron a un acuerdo. Nada más que eso y yo como jugador debo respetar mi contrato, el cual es de dos años”, dijo en una entrevista para FOX Sports.

¿A qué hora juegan América y Pachuca por la jornada 7 del Apertura 2025?

América y Pachuca se verán las caras por la séptima jornada del Apertura 2025 este sábado 30 de agosto. El partido comenzará a las 21:05 horas (Ciudad de México) y se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Como mencionamos anteriormente, el duelo se llevará a cabo sin ninguna de las dos aficiones en las gradas, por decisión de la alcaldía Benito Juárez.