América “confirma” una baja más para el Clásico ante Chivas; ha sido titular con Almada

Las Águilas del América continúan afilando armas para lo que será una edición más del Clásico Nacional del futbol azteca frente a las Chivas del Guadalajara, en un duelo que se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre, en la cancha del Estadio Banorte, en punto de las 9 de la noche.

Colectivamente, al América no le alcanza

Sin embargo, vale decir que el Club América llega a este compromiso con la necesidad de vencer a su rival luego del mal performance que demostró en el Clásico Joven frente a Cruz Azul. Desafortunadamente, Guillermo Almada no podrá contar con un elemento vital en su plantel.

¿Qué baja tendrá América para el Clásico Nacional ante Chivas?

Fue durante el último duelo que el lateral derecho azulcrema, Dagoberto Espinoza, tuvo que salir de cambio debido a una lesión en la pierna que recientemente había sido operada. Afortunadamente, el jugador evitó una lesión de consideración tal y como se había pensado en un inicio.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Dagoberto Espinoza hace trabajos con el resto del equipo en el primer entrenamiento del día del América. 🦅🚨 pic.twitter.com/PPcw8EkpgO — Ismael González (@ismagonzalezmx) September 16, 2026

Eso sí, la misma será lo suficientemente delicada como para que el lateral mexicano no vea participación en este Clásico Nacional frente al Guadalajara, una baja considerable para Guillermo Almada considerando que el canterano azulcrema había sumado varios minutos hasta ahora en la temporada.

Además, es posible que Guillermo Almada tampoco pueda contar con Alan Cervantes, quien habría sufrido un desgarre que no le permitiría estar al cien por ciento para este duelo, motivo por el cual el técnico del América tendrá que ingeniárselas para reemplazarlo en el centro del campo.

¿Qué jugadores pueden debutar con América en este torneo ante Chivas?

Luis Ángel Malagón se dice listo para hacer su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, y qué mejor que hacerlo en el Clásico Nacional entre América y Chivas si es que su técnico así lo desea. Además, otros elementos como Santiago Bueno, Santiago Ramos y Carlos Álvarez también podrían estar listos para debutar en México.