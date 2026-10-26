América lo hizo grande; esto es lo que Carlos Álvarez no esperaba desde su llegada al club y hoy lo vuelve un grande

Carlos Álvarez ha cumplido con lo que se esperaba de él y, después de algunos meses desde su llegada a México, se ha convertido en un elemento vital en el esquema de Guillermo Almada dentro del Club América, equipo que es uno de los líderes del Apertura 2026.

Colectivamente, al América no le alcanza

Bajo este contexto, el arribo de Carlos Álvarez no solo ha ayudado a mantener el nivel que mostró en el pasado con el Levante de España, sino que, además, ha hecho que su figura crezca exponencialmente fuera del terreno de juego, lo cual puede significar frutos económicos importantes para él.

¿Carlos Álvarez ha aumentado su popularidad desde que llegó al América?

Carlos Álvarez ya era un elemento conocido en LaLiga por el potencial que mostraba en el Levante a raíz de su edad; sin embargo, fue desde su arribo al América que logró potenciar con creces sus redes sociales, más precisamente la cuenta oficial de Instagram que maneja.

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Y es que, en un lapso de tan solo dos meses, Carlos Álvarez ha superado los 200,000 seguidores desde que llegó a México para enrolarse en el América, pues hasta antes de su arribo al conjunto azulcrema el mediocampista ofensivo español contaba con poco más de 51,000 seguidores.

Hoy, como figura del América, el ibérico ya registra poco más de 202,000 seguidores en Instagram y sus fotos con más Me Gusta derivan precisamente del cuadro capitalino, hecho que podría ayudarle a tener mejores acuerdos comerciales más allá del terreno de juego.

¿Carlos Álvarez es la bomba de la Liga BBVA MX?

A falta de unas semanas para que concluya el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Carlos Álvarez sí se ha vuelto uno de los mejores jugadores de la temporada junto a otros elementos que llegaron del extranjero, destacando lo que ocurre con Federico Viñas en el Toluca, por citar un ejemplo.