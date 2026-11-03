Chivas, Cruz Azul, Atlas y otros equipos mexicanos reaccionan a la muerte de Jesús de Miguel: “Enviamos nuestras más sentidas condolencias”

Equipos de la Liga BBVA MX se solidarizado con el equipo español Tenerife por el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel a causa de un terrible choque accidental con el portero del FC Andorra Jesús Owono este fin de semana.

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A través de sus redes sociales los equipos del Guadalajara, Cruz Azul, Atlas, Juárez, Monterrey, Pachuca, han manifestado sus condolencias por el trágico suceso. Otros equipos y jugadores del futbol internacional también han publicado mensajes de apoyo al conjunto español, como a la familia de Jesús de Miguel.

Entre los equipos que mandaron mensaje se encuentran: AC Milan, Inter Miami, Juventus, Bayern Munich, Arsenal, Manchester United, PSG, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Mónaco, entre otros. Y de figuras se encuentran: Kylian Mbappé, Messi, Gerard Piqué, Eder Militao, David de Gea, Pau Gasol, Jordi Cruyff.

Hoy, los escudos, los puntos y las rivalidades pasan a un plano inexistente. La comunidad futbolística, incluyendo mensajes de solidaridad de figuras como Gerard Piqué y Kylian Mbappé, se une en memoria de Jesús de Miguel y arropa a un Jesús Owono convertido en el protagonista involuntario de una tragedia inenarrable

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Aquí algunos de los mensajes de solidaridad:

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

@CDTOficial Desde el Club Deportivo Guadalajara lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, así como a sus compañeros y a toda la institución del CD Tenerife. — CHIVAS (@Chivas) November 3, 2026

@CDTOficial Nuestras más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y a todo el CD Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Descanse en paz. — Atlas FC (@AtlasFC) November 3, 2026

@CDTOficial Nuestras condolencias con la familia y amigos de Jesús de Miguel Alameda. Descanse en paz. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 3, 2026

@CDTOficial Desde la frontera enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a la familia de Jesús de Miguel Alameda, así como a todo el club y la afición del @CDTOficial. Les acompañamos de corazón en este difícil momento. — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 3, 2026

@CDTOficial Todo nuestro apoyo y cariño a la familia y seres queridos de Jesús de Miguel, así como a sus compañeros y a toda la familia del CD Tenerife en este momento tan doloroso. Descanse en paz. — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 3, 2026