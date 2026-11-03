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Chivas, Cruz Azul, Atlas y otros equipos mexicanos reaccionan a la muerte de Jesús de Miguel: “Enviamos nuestras más sentidas condolencias”

Equipos de la Liga BBVA MX se solidarizado con el equipo español Tenerife por el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel a causa de un terrible choque accidental

Jesús de Gabriel
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Equipos de la Liga BBVA MX se solidarizado con el equipo español Tenerife por el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel a causa de un terrible choque accidental con el portero del FC Andorra Jesús Owono este fin de semana.

Te invitamos a leer: Jesús de Miguel muere tras recibir rodillazo en el pecho en partido CD Tenerife vs Andorra

A través de sus redes sociales los equipos del Guadalajara, Cruz Azul, Atlas, Juárez, Monterrey, Pachuca, han manifestado sus condolencias por el trágico suceso. Otros equipos y jugadores del futbol internacional también han publicado mensajes de apoyo al conjunto español, como a la familia de Jesús de Miguel.

Entre los equipos que mandaron mensaje se encuentran: AC Milan, Inter Miami, Juventus, Bayern Munich, Arsenal, Manchester United, PSG, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Mónaco, entre otros. Y de figuras se encuentran: Kylian Mbappé, Messi, Gerard Piqué, Eder Militao, David de Gea, Pau Gasol, Jordi Cruyff.

Hoy, los escudos, los puntos y las rivalidades pasan a un plano inexistente. La comunidad futbolística, incluyendo mensajes de solidaridad de figuras como Gerard Piqué y Kylian Mbappé, se une en memoria de Jesús de Miguel y arropa a un Jesús Owono convertido en el protagonista involuntario de una tragedia inenarrable

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Aquí algunos de los mensajes de solidaridad:

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