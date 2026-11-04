Andrés Montaño está a dos partidos de alcanzar una marca histórica de Carlos Hermosillo en Cruz Azul

Andrés Montaño está a dos partidos de igualar un récord histórico de Carlos Hermosillo con Cruz Azul. El mediocampista mexicano atraviesa su mejor momento desde que llegó a La Máquina y acumula cinco encuentros consecutivos marcando gol en el Apertura 2026, una racha que lo coloca entre los futbolistas más efectivos en la historia reciente del conjunto cementero.

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Su anotación ante León, en la victoria por 2-1 de la Jornada 15, extendió una seguidilla que comenzó contra Pumas y continuó frente a FC Juárez, Pachuca y Querétaro.

El futbolista de 24 años se encuentra a solamente dos encuentros de alcanzar una marca que permanece vigente desde hace tres décadas.

Mucha clase de nuestro 🔟 https://t.co/DoLBVqEOxg — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 3, 2026

¿Qué récord de Carlos Hermosillo puede igualar Andrés Montaño?

Carlos Hermosillo estableció en 1996 el récord de Cruz Azul de siete partidos consecutivos anotando en Liga MX. Desde entonces, ningún futbolista cementero ha conseguido superar esa cifra.

Juan Francisco Palencia, en 1999, y Sebastián Abreu, en 2002, alcanzaron seis encuentros seguidos con gol.

Montaño comparte actualmente el registro de cinco partidos con Emanuel Villa, Jonathan Rodríguez y Luciano Figueroa, aunque destaca por ser medicampista y no delantero.

Para igualar la marca de Hermosillo necesita anotar frente a Tigres, el sábado 7 de noviembre, y posteriormente contra Chivas, en la última jornada de la fase regular.

Si consigue marcar en ambos compromisos, llegará a siete partidos consecutivos. Para establecer un nuevo récord absoluto necesitaría anotar también en su siguiente aparición.

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¿Cómo cambió Andrés Montaño su papel en Cruz Azul?

El mediocampista comenzó el torneo con participación limitada, pero la lesión de José Paradela abrió espacio para que asumiera mayores responsabilidades ofensivas.

Montaño respondió con cinco goles consecutivos y también ha contribuido con cuatro asistencias durante el campeonato.

Su rendimiento plantea una decisión importante para Joel Huiqui de cara a la Liguilla, especialmente después del regreso de Paradela, quien tmbién anotó contra León.

Además, los próximos encuentros tienen una importancia adicional: Cruz Azul suma 29 puntos, los mismos que América y Chivas, y todavía puede terminar como líder general.