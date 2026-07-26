ÚLTIMA HORA: América confirma SENSIBLA BAJA de FIGURA por lesión en inicio del Apertura 2026

Este sábado 25 de julio del 2026, el conjunto del América dio a conocer en sus redes sociales la lesión de una de sus figuras en pleno Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El futbolista del América que se lesionó

El club detalló que el futbolista Brian Rodríguez será baja por unos encuentros ya que se lesionó durante el entrenamiento del equipo. El atacante sufrió un esguince de rodilla izquierda y el conjunto de Coapa explicó será valorado por un especialista en los próximos días.

"PARTE MÉDICO El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento. La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días".

PARTE MÉDICOEl Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento.La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días. pic.twitter.com/lLZpfGA1xg — Club América (@ClubAmerica) July 26, 2026

Por el momento, América no ha dado a conocer el tiempo de recuperación que tendrá el futbolista.

El tiempo de recuperación que tendría Brian Rodríguez

Si bien, el América no informó de la gravedad de la lesión, fuentes médicas informan que un esguince de rodilla grado 1 suele recuperarse de 2 a 4 semanas,

En caso de ser de grado 2, puede ir de 4 a 8 semanas, pero requiere de un mayor cuidado. Por último, en caso de ser de grado 3, se hablaróa de una rotura de ligamente que tendría más tiempo de recuperación y en algunos casos podría necesitar cirugía.