¿Hacen lo que quieren? América, el culpable detrás del inusual horario del partido entre Xolos de Tijuana y Tigres

Los aficionados de Tigres tendrán que desvelarse para seguir el enfrentamiento de su equipo ante los Xolos de Tijuana por la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 este miércoles 26 de noviembre, luego de que la Liga BBVA MX programaran el encuentro en la cancha del Estadio Caliente a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, un horario inusual para un partido del futbol mexicano en el que América tiene un grado de responsabilidad.

América, detrás del inusual horario del Xolos de Tijuana vs Tigres por la Liguilla

A pesar de que tradicionalmente la Liga BBVA MX programaba dos partidos de Cuartos de Final en miércoles y dos más en jueves, en esta ocasión se acordó que se disputarán tres compromisos a mitad de semana por petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Las autoridades capitalinas solicitaron a la Liga BBVA MX evitar que Cruz Azul y América jugaran sus series en el mismo día, por lo que los organizadores del campeonato determinaron que se disputaran tres partidos en miércoles, afectando el horario del Xolos de Tijuana vs Tigres.

"A petición expresa de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y con el propósito y con el propósito de garantizar un ambiente seguro, la Liga MX informa que, tras la reunión de coordinación para la definición de fechas y horarios de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, se determinó una programación extraordinaria de tres partidos en miércoles y en sábado", informó la Liga BBVA MX a través de un comunicado.

América, detrás del cambio en el calendario de la Liguilla

En su condición de primero y segundo de la tabla general, Toluca y Tigres, respectivamente, eligieron jugar en sábado la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025; sin embargo, el América también optó por jugar este día debido a la apretada agenda de eventos en la Ciudad de los Deportes.

Y es que el domingo 30 de noviembre está programado un concierto del cantante Junior H en la Plaza México, por lo que, al no poder celebrarse eventos simultáneos y para evitar jugar en una cancha alterna, el América apostó por cambiar la fecha de su partido al sábado, afectando así la programación del compromiso de Tijuana como local.

Las Águilas terminaron en el cuarto puesto de la tabla y, de acuerdo con el reglamento, Toluca, Tigres y Cruz Azul tendrían prioridad para elegir las fechas de sus partidos.

Liga BBVA MX contradice su reglamento

De acuerdo con el reglamente de la propia Liga BBVA MX, no se podrá programar ningún partido después de las 23:00 horas, pero al recibir una petición por parte de las autoridades capitalinas se determinó que existían causas de fuerza mayor para realizar la modificación.

