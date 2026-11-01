Lo peor del América es en el estadio Banorte; así han sido sus últimos resultados vs candidatos al título

Las Águilas del América se mantienen como uno de los principales candidatos a ganar el torneo Apertura 2026 de la mano de Guillermo Almada, así como de jugadores que han recuperado su nivel como Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Santiago Ramos y Henry Martín.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de ello, existe un dato del que pocos hablan y que podría ser importante con miras a la Liguilla del futbol mexicano, sobre todo si el Club América se mantiene en los primeros puestos de la tabla general y recibe los cuartos, semifinal o posible final en su casa; es decir, el Estadio Azteca.

El duro dato del América como local en el Apertura 2026

Hasta antes del partido frente a los Tuzos del Pachuca, el Club América era el único de la Liga BBVA MX que había mantenido el invicto en casa, lo cual habla del impacto positivo de jugar con su gente. Sin embargo, dicha situación se tambaleó de forma importante en los últimos juegos.

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¡Listos para mañana, Águilas! 🦅🔥 Disputamos nuestro partido pendiente. ¡Vamos con todo! 💪⚽️ https://t.co/ZHgkozNZ8o — Club América (@ClubAmerica) October 28, 2026

Y es que, más allá de lo que ocurrió en los últimos partidos contra Xolos de Tijuana y Toluca, el América llevaba tres juegos sin obtener el triunfo en calidad de local, lo anterior recordando el empate frente a las Chivas y los Rayados, así como su última derrota contra los Tuzos del Pachuca.

Bajo este contexto, vale decir que América también tuvo un mal resultado cuando jugó como visitante en el Azteca al caer contra Cruz Azul por 4-3, por lo que Guillermo Almada debe tener en mente este dato a unas semanas para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026.

¿Contra qué equipos cerrará el América la temporada regular?

Después de regresar al Coloso de Santa Úrsula para los partidos ante Xolos y Toluca, América visitará el Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas de la UNAM. Finalmente, los de Coapa cerrarán el torneo regular visitando a los Tigres el próximo 21 de noviembre.