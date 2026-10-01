Esta sería la razón por la que Miguel Borja sería titular en el América y dejaría en la banca a Henry Martín

El fin de semana pasado el Club América recuperó la sonrisa luego de volver a la senda del triunfo tras derrotar a los Rayos del Necaxa por 4-2, en un juego en donde sus dos delanteros estrella, Henry Martín y Miguel Borja, se hicieron presentes en el marcador para la dicha de sus aficionados.

America no brilla pero suma

En esencia, ambos delanteros cuentan con registros por demás interesantes para ser los titulares en el América para la parte final de la temporada regular. Sin embargo, aquí conocerás quien, en esencia, tiene mejores números si Guillermo Almada tuviese que decantarse por uno.

¿Quién tiene mejores números en el América entre Miguel Borja y Henry Martín?

A pesar de las constantes críticas que ha recibido de parte de la afición azulcrema, la realidad es que, después de la mitad de la temporada, Henry Martín ya suma seis anotaciones gracias al triplete ante el Necaxa, mismas que se unen a las dos asistencias obtenidas hasta ahora.

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En otras palabras, Henry Martín tiene ocho contribuciones a gol durante su participación en el torneo Apertura 2026, números que serían excelentes si no se compararan con los registros que tiene Miguel Borja, elemento que ha caído con el pie derecho a su llegada al América.

El colombiano tiene dos dianas menos (4) que Henry Martín; sin embargo, estas se han logrado en poco más de 110 minutos registrados en el campo, lo que indica que Miguel se hace presente en el marcador cada 25 a 30 minutos, por lo que, en esencia, partiría como el candidato ideal para ser el centro delantero.

¿Miguel Borja y Henry Martín pueden jugar juntos en el ataque del América?

Guillermo Almada ya demostró que, en distintos escenarios de partido, puede apostar por colocar al mexicano y al colombiano como delanteros titulares del América, una situación que se podría repetir en la temporada regular o, bien, en la Liguilla del Apertura 2026.