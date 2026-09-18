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América y el FANTASMA que persigue al equipo a horas para el Clásico ante Chivas

El Club América disputará una edición más del Clásico Nacional con un fantasma que ha perseguido al equipo a lo largo de los últimos meses. ¿Cuál es?

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|X: América

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Estamos a solo unas horas para que se lleve a cabo el auténtico Clásico Nacional del balompié mexicano. América y Chivas se enfrentarán una vez más en el campo a fin de demostrar qué escuadra es la mejor y, con ello, darle una alegría a sus millones de fanáticos dentro y fuera del país.

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Este duelo llama poderosamente la atención considerando que tanto Chivas como América aparecen entre los primeros lugares de la clasificación general; sin embargo, vale decir que en Coapa arrastran una especie de maldición que se podría hacer presente una vez más en el campo.

¿Con qué maldición llega América a este Clásico Nacional frente a Chivas?

Vale decir que, históricamente, América cuenta con sandro positivo en los clásicos que tiene en el país; es decir, el Clásico Nacional ante Chivas, el Joven frente a Cruz Azul y el Capitalino contra Pumas, una situación que forma parte de la grandeza que el equipo tiene a lo largo de su trayectoria.

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Sin embargo, también es preciso decir que esta situación ha desaparecido por completo en los últimos meses. De hecho, América no ha podido vencer a sus rivales clásicos en los últimos ocho duelos oficiales en los que los ha enfrentado, ya sea en temporada regular o en Liguilla.

De estos ocho duelos registra un empate y una derrota ante Chivas, su próximo rival en la Liga BBVA MX. Además, también acumula una derrota y dos empates contra los Pumas de la UNAM para, finalmente, cerrar con dos derrotas y un empate contra Cruz Azul, el último equipo al que se ha enfrentado.

¿Qué cambios podría hacer Guillermo Almada para este partido?

Se espera que, luego de lo sucedido en el Clásico Joven ante el América, Guillermo Almada haga algunos cambios y traiga consigo el debut de elementos como Santiago Bueno y Santiago Ramos. Además, no se descarta la titularidad de Miguel Borja en reemplazo de Henry Martín.

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