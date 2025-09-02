¡Se acabaron los invictos! Pachuca derrotó al América y ya no hay invictos en la Liga MX

Después de nueve semanas invicto, América Femenil vio interrumpida su racha ante las actuales campeonas de la liga: las Tuzas de Pachuca. En la cancha del Hidalgo, las Águilas fueron abatidas por un marcador de 3-2.

Te puede interesar: Brenda Vega, jugadora de Necaxa Femenil, sufre fractura de mandíbula tras balonazo en el rostro

Con una menos dentro del terreno de juego, las pupilas de Ángel Villacampa no tuvieron el poderío ofensivo para asegurar siquiera el empate; a pesar del resultado, el conjunto de Coapa se mantiene como líder de la competencia y como la mejor ofensiva.

Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

¿Cómo fue la derrota de América ante Pachuca?

El encuentro comenzó cuesta arriba para América: apenas al minuto 16, Myra Delgadillo abrió la cuenta para Pachuca, y tres minutos después duplicó la ventaja, adelantando a las Tuzas con un rápido 2‑0. Posteriormente, Scarlett Camberos fue expulsada, dejando a las águilas con una jugadora menos durante más de 70 minutos.

El América no se vino abajo y reaccionó con fuerza: Irene Guerrero acortó distancias y luego la capitana Kiana Palacios convirtió el segundo tanto, poniendo al equipo capitalino cerca de conseguir al menos un empate. Sin embargo, la goleadora Charlyn Corral puso cifras definitivas con el 3‑2 para Pachuca, confirmando la victoria y el fin del invicto de las Águilas.

América vs Pachuca, ¿un nuevo clásico?

La derrota no sólo rompe la racha perfecta del América, sino que también revive la rivalidad narrativa entre ambos equipos, especialmente considerando la final del semestre pasado, en la que Pachuca se consagró campeón del Clausura 2025 tras vencer al América 3‑2 en el global, pero este fue sólo el último de una larga rivalidad.

Te puede interesar: Jugaba en la talacha, jugó en la liga TDP y hoy es de Primera División

En el Clausura 2023, América y Pachuca también chocaron en la final, esta vez con triunfo para las Águilas por marcador global de 4‑2 (1‑2 en el Hidalgo y 2‑1 en el Azteca). Ese duelo histórico rompió récords de asistencia: más de 58,156 espectadores en el Estadio Azteca, Cifra hasta entonces récord en la Liga MX Femenil y segunda más alta en el mundo para un partido de liga femenil.

