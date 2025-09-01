Jugaba en la talacha, jugó en la liga TDP y hoy es de Primera División

En el futbol siempre hay historias que contar. Una de ellas es la de Ámbar González, la delantera de 20 años que hoy defiende la camiseta del Mazatlán, pero que para llegar a la Primera División tuvo que pasar por la Liga TDP y por la talacha en el Estado de México.

De la talacha al futbol profesional, la historia de Ámbar González

Ámbar comenzó a jugar futbol desde pequeña, siguiendo los pasos de su papá, a quien ella y su hermana iban a ver. Desde ahí es que ambas comenzaron a entrenar y agarraron pasión por el balompié y de ahí, su hermana empezó a destacar y así lo percibió la propia Ámbar. “Para mis ojos, no hay mejor jugadora que ella, la veo como rápida, técnica, inteligente. O sea, yo le veo muchas cualidades muy diferentes a las que le he visto a otras jugadoras”, comentó en entrevista con Azteca Deportes.

Ella también se empezó a formar en este deporte, con lo que incluso su familia terminó por ser más unida. Su talento la llevó a distintas canchas en Ciudad de México y en el Estado de México, tanto que se volvió parte de la talacha, esa que genera remuneración económica. “Ya fue más grande que como a los veinte que empecé a adentrarme en la talacha y ya ahí pagaban. Me gustó mucho, ¿qué crees que siento? Que aprendí mucho de ahí. Porque aprendes mañas distintas, aprendes estilos diferentes”, recordó.

Después de eso consiguió una beca universitaria por futbol y de ahí terminó por llegar a la Liga TDP, que corresponde a la Tercera División del futbol mexicano. Incluso, contó una historia de cuando llegó: “al momento de yo llegar a la liga, yo le dije al entrenador, yo voy a ser campeona de goleo, no me importa quién esté encima de mí o cuántos goles lleve quien esté arriba de mí, yo voy a ser campeona. Entonces, cuando se hace realidad, pues fue cuando dije soy talentosa”, narró.

El debut de Ámbar González en Primera División

Después de eso fue cuestión de tiempo poder hacer realidad el sueño de jugar en Primera División. Para este Apertura 2025 se convirtió en uno de los refuerzos de Mazatlán y debutó en apenas la primera jornada, en la derrota 2-1 ante Necaxa. Ingresó en los últimos minutos y habló sobre cómo recuerda ese momento: “cuando entré a la cancha fue como me sentí como como si hubiera sea como normal como si estuviera hecha ya para para estar en primera división... sí sentí nervios antes de entrar, pero cuando entré fue una calma como de: te estábamos esperando”.

Tras su debut ha jugado un total de cuatro partidos, a todos ha ingresado como cambio, pero arranca una carrera como futbolista profesional, una historia cañonera que apenas se empieza a escribir.