América ficha a nuevo portero por la posible baja de Malagón en el Clausura 2026

América se sigue reforzando de cara al Clausura 2026 y han empezado a sumar piezas clave para un torneo que se puede complicar por el Mundial 2026. Es por eso que el equipo de Coapa se ha reforzado con un nuevo portero por la posible baja de Luis Malagón.

Max Serrano firmó con el América|Crédito: Club América

En redes sociales se dio a conocer que América fichó a Max Serrano, arquero de 19 años que se integra a las categorías inferiores del club con el objetivo de poder tener a un guardameta con calidad para los siguientes años.

🚨¡OFICIAL!🚨 El futbolista juvenil, Max Serrano es nueva incorporación del Club América. ✅ Arquero de 19 años, procedente de Toluca llega directamente a reforzar la sub 20. 🧤 ¡¡MUCHO ÉXITO, MAX!! 🦅🙌 pic.twitter.com/4winUHGegY — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) December 21, 2025

Por el momento, no ha tenido su debut en la primera división, por lo que en el América podría tener suerte de vivir sus primeros minutos como profesional.

El motivo por el que Malagón sería baja del América en el Clausura 2026

André Jardine puede tener la sensible baja de Malagón para la Liguilla del Clausura 2026 pues la Selección Mexicana concentrará con todos los jugadores de la Liga BBVA MX para tener un ciclo al mando de Javier Aguirre y tener una mayor preparación apra la Copa del Mundo.

Por lo que, si Malagón es convocado para el Mundial 2026, América no contaría con el portero para la Liguilla y tendrían que darle minutos a alguno de los demás porteros que tiene el equipo.

Los jugadores que tiene Jardine para poder suplir a Malagón es Rodolfo Cota, arquero experimentado que ha ganado varios titulos en el futbol mexicano.

Otra opción es Norberto Bedolla que es considerado el tercer portero del club, a la competencia entra Max Serrano que es el nuevo refuerzo del club.