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ÚLTIMA HORA: América firma a figura en pleno Apertura 2026

América firmó la extensión de contrato de una de sus figuras en pleno Apertura 2026

El Club América busca blindar a 3 estrellas tras renovarle a Brian Rodríguez

Escrito por: Francisco Fernández

El Club América atraviesa un gran momento como líder general de la Liga BBVA MX a falta de tres jornadas para terminar la fase regular y el buen paso se ve reflejado en la renovación de Franco Rossano, una de las figuras de la cantera de las Águilas que firmó una extensión en su contrato.

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América firma la renovación de contrato de Franco Rossano

A través de sus redes sociales, el América informó de la renovación de contrato de Franco Rossano, lateral izquierdo y canterano del Nido de Coapa que ha disputado cuatro partidos en lo que va del presente Apertura 2026.

Rossano, de 21 años, ha participado tanto con el primer equipo como con el cuadro Sub 21 de las Águilas y el cuadro Azulcrema busca blindarlo con miras a una futura venta.

El lateral izquierdo ha desarrollado la mayor parte de su carrera en las categorías inferiores del América, pero inicio su trayectoria con el Puebla y los Lobos BUAP.

Entre el Apertura 2025 y Clausura 2026, Rossano fue cedido al Necaxa en donde disputó 33 partidos de la Liga BBVA MX y contribuyó con cinco asistencias.

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