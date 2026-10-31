¡ATENCIÓN, CEMENTEROS! Cruz Azul anuncia una dinámica especial para sus aficionados de hueso colorado

Cruz Azul lanzó una dinámica para los integrantes de Nación Azul, su plataforma de afiliación para aficionados, con la que podrán ganar un pase doble para el encuentro ante León, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026, cuyos climas podrían afectar los duelos de este fin de semana.

La convocatoria establece un requisito principal: contar con el certificado de registro y proporcionar una dirección de correo electrónico para recibir el contacto del club en caso de resultar ganador para acompañar al equipo en la jornada 15, que se disputará este sábado 31 de octubre.

Los aficionados podrán ganar un pase doble para el encuentro ante León.|Club de Futbol Cruz Azul

¿Cómo ganar el pase doble de Cruz Azul?

La dinámica contempla la entrega de pases dobles para el partido entre Cruz Azul y León. Para participar, los aficionados deben contar con su certificado de Nación Azul e incluir su correo electrónico en el registro correspondiente. Este último dato resulta indispensable porque el club utilizará ese medio para comunicarse con las personas que obtengan uno de los accesos.

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La convocatoria no establece en el mensaje difundido una cantidad específica de ganadores ni una fecha límite para participar. Tampoco detalla un mecanismo de selección o la publicación de una lista de resultados, por lo que los interesados deben consultar los canales oficiales de la institución para conocer cualquier actualización sobre el procedimiento.

¿Dónde registrarse para ganar la dinámica de Cruz Azul?

Quienes todavía no forman parte de esta comunidad pueden ingresar directamente a nacionazul.cfcruzazul.com y completar el procedimiento de afiliación. De acuerdo con el comunicado oficial, la plataforma permite que seguidores de cualquier parte del mundo obtengan un certificado digital sin costo, acompañado de un número de registro personalizado.

Ese identificador tiene una característica particular: el club informó que cada integrante conservará su número de por vida. Además, la iniciativa contempla el acceso a experiencias, entradas y artículos personalizados como parte de los beneficios que la institución planea ofrecer a su comunidad.

Los interesados deben ingresar al sitio oficial, completar los datos solicitados y conservar su certificado digital.

¿Cuándo juega Cruz Azul ante León?

El encuentro entre ambos clubes corresponde a la fecha 15 del Apertura 2026 y se disputará el domingo 1 de noviembre en el Estadio Banorte. El duelo está presupuestado para jugarse a las 7 de la tarde, hora centro de México.