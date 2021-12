América define el futuro de Federico Viñas

América sigue reestructurando su plantilla para el Clausura 2022 y han definido el futuro de Federico Viñas. Mientras se llevan a cabo las negociaciones con Chivas para el intercambio con Uriel Antuna y Sebastián Córdova, el uruguayo ya sabe qué pasará con él.

Viñas no tuvo un buen Apertura 2021. Tuvo participación en doce partidos, en los que sólo pudo anotar un gol y por eso se puso en duda su continuidad con el América para el próximo Clausura 2022.

El futuro de Federico Viñas

El representante de Federico Viñas, Daniel Gutiérrez, declaró para ESPN que el uruguayo no será usado como moneda de cambio y no saldrá del equipo, pues recibirá otra oportunidad por parte del cuerpo técnico encabezado por Santiago Solari.

“No hay manera de que Viñas juegue en un equipo del futbol mexicano que no sea América”, declaró Gutiérrez. El charrúa tendrá una chance más de ganarse la confianza de Solari, pues el entrenador no le ha dado tantos minutos.

De igual manera, Gutiérrez aseguró que la única forma en que Federico Viñas salga del América, es al futbol europeo. En algunos momentos, el uruguayo ha sido sondeado por clubes del Viejo Continente.

Los números de Federico Viñas

El delantero de 23 años ha disputado 70 partidos con la camiseta del América, en donde ha anotado 19 goles y ha dado tres asistencias. Su impacto cuando recién llegó, lo puso en la mira de varios equipos de la Liga BBVA MX.

En algún momento también sonó para ir a Tigres, cuando Miguel Herrera fue nombrado como técnico del conjunto de Nuevo León pero nunca existió una oferta formal del club. El Clausura 2022 será la última oportunidad del delantero uruguayo para convertirse en un referente de las Águilas.

