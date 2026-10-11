La desastrosa situación de la que nadie habla en América gracias a Guillermo Almada; ¿sale del club?

El Club América ya suma 10 partidos correspondientes a este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el último de ellos frente a Rayados de Monterrey. Después de más de la mitad de la temporada disputada, el conjunto azulcrema dirigido por Guillermo Almada se mantiene en los primeros lugares de la tabla general.

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Y aunque a priori el rendimiento del América desde la llegada del entrenador uruguayo ha sido positivo en cuanto a cosecha de puntos se refiere, la realidad es que el conjunto de la capital del país lleva consigo una losa muy pesada que ha aumentado aún más desde el arribo del sudamericano.

¿Cuál es la desastrosa marca del América de Guillermo Almada?

A pesar de contar con la plantilla más costosa de la Liga BBVA MX de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el Club América ya suma un total de 11 partidos -oficiales y amistosos- sin haber conquistado el triunfo en sus Clásicos; es decir, frente a Chivas, Cruz Azul y Pumas

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Cabe decir que Guillermo Almada no ha estado en todos los Clásicos sin victoria para el América (algunos fueron con André Jardine al mando); sin embargo, esta marca sí refleja la forma en cómo se le ha complicado al cuadro capitalino enfrentar esta clase de compromisos ya sean oficiales o no.

¿Qué Clásicos ha disputado el América en este semestre?

Cruz Azul 4-3 América (oficial).

América 2-2 Chivas (oficial).

América 0-0 Cruz Azul (amistoso).

Chivas 2-0 América (amistoso).

Las cosas, sin embargo, podrían cambiar en este mismo torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando el Club América dispute el Clásico Capitalino ante los Pumas de la UNAM. El partido, de acuerdo con el calendario oficial, se llevará a cabo el 7 de noviembre como parte de la Jornada 16, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario en punto de las 9 de la noche.