América habría hecho una oferta por este delantero uruguayo

El América liberó una plaza de extranjero con la salida de Jorge Meré a préstamo con el Mazatlán FC y con ello estaría buscando un último refuerzo, pero el objetivo sería sumar un delantero y ya habrían hecho una oferta por un jugador uruguayo.

De acuerdo al periodista argentino de TyC Sports, César Luis Merlo, las Águilas habrían hecho una primera propuesta por el delantero del LAFC, Brian Rodríguez.

“La directiva de las Águilas mandó una primera propuesta por el 80 por ciento del pase del futbolista de apenas 22 años de edad”, declaró.

El atacante uruguayo ha marcado 2 goles y dado 3 asistencias durante los 12 juegos en los que ha participado deurante la presente temporada de la MLS con Los Angeles FC.

Brian González ya había ‘coqueteado’ con el América

La semana pasada, América enfrentó al LAFC en la Leagues Cup, donde los azulcremas se llevaron la victoria en penales y después de este encuentro, el delantero uruguayo le envió un guiño al cuadro de Coapa.

“Obviamente (me interesa). América y jugar en México para mí sería un gran salto, una gran liga. Cabe la posibilidad y veremos que pasará. He escuchado (rumores), obviamente he escuchado. Eso se lo dejo en las manos de mi representante que seguramente trabaja en eso. Enfocado en LAFC en este momento y si se da, bienvenido sea”, declaró después del compromiso en el SoFi Stadium de Los Angeles, California.

Las Águilas ya cuentan con tres futbolistas charrúas entre sus filas: Sebastián Cáceres, Federico Viñas y Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, quienes ya han hablado con Brian Rodríguez.

“Tengo en este caso a tres (compatriotas) en América y eso suma muchísimo. Me han hablado muy bien del club, me han hablado muy bien de la ciudad. De la liga ya conozco muchísimo y si cabe la posibilidad, bienvenido”.