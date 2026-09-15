Llegada de refuerzos al América obligaría a esta leyenda a cambiar su posición

El Club América concretó uno de los mercados de fichajes más ilusionantes de los últimos años gracias a la llegada de elementos extranjeros que harán de este equipo uno de los candidatos más importantes al título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, de acuerdo con expertos.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, con el arribo de jugadores como Santiago Ramos, Santiago Bueno y Carlos Álvarez, el América se perfila como el equipo a vencer en la temporada. Tal situación, sin embargo, hará que una de sus máximas figuras se vea obligada a cambiar su posición si desea mantenerse en el XI titular.

¿Qué jugador del América deberá cambiar su posición en el campo?

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno se perfilan para ser los centrales titulares del Club América tras la salida del uruguayo Sebastián Cáceres a Europa. Esta situación hace que el canterano del conjunto azulcrema, Ramón Juárez, aguarde una nueva oportunidad en la banca.

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Que noche. Este equipo demostró de nuevo lo que es y lo que puede.

Vamos juntos 👊🏻 pic.twitter.com/C2tFsNTiIU — Israel Reyes Romero (@IsraelReyesrom1) April 20, 2026

Sin embargo, también obligará a que Israel Reyes deje su lugar como defensor central y se obligue a disputar otra posición en el terreno de juego, lo anterior considerando que el seleccionado nacional tiene como una de sus habilidades su plurifuncionalidad en el campo.

Dicho lo anterior, Israel Reyes tiene la oportunidad de disputar minutos como lateral por derecha en lugar de Kevin Álvarez o, bien, hacerlo como mediocampista de contención, lugar en donde jugó con Puebla y en donde haría que Alan Cervantes regrese al banquillo de suplentes.

¿Cuándo podrían debutar los refuerzos del América?

Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo no pudieron tener minutos en el Clásico Joven durante el duelo entre América y Cruz Azul. No obstante, se espera que los tres puedan tener participación en el Clásico Nacional ante Chivas, duelo programado para este sábado a las 9 de la noche.