América lanza nuevo jersey, en homenaje al Estadio Azteca

El cuadro de las Águilas del América ha sorprendido y le ha dado una gran noticia a su afición al anunciar que tienen nuevo jersey el cual tiene mucho de relación histórica del club con un concepto trata de evocar de forma abstracta el Estadio Azteca o ahora conocido como Estadio Banorte.

El América tiene este uniforme alternativo como una opción más para salir a la cancha y aunque no se dejó claro cuando se usará, todo apunta a que en la etapa de los Cuartos de Final será usada esta camiseta en el marco de su lanzamiento.

El jersey despertó muchos comentarios, pues hay quienes celebran tener un jersey diferente y que deja de lado los colores de tradición, y en contraste quienen no aceptan perder esa identidad con los colores amarillo y azul que comúnmente aparecen en sus camisetas.

Y es que describiendo el jersey de las Águilas del América, tiene líneas muy delgadas en dos tonos de gris, lo que podria emular parte de la estructura del Estadio Azteca; debajo de las mangas y en los laterales hay un solo tono de gris, en tanto que el borde de mangas y cuello parecer ser negro, pero lo que más ha llamado la atención es que las marcas patrocinadoras, las tres líneas en las mangas así como el escudo del Ame, está en un tono como verde fluorescente.

La descripción del América sobre el nuevo jersey del equipo

Club América continúa escribiendo una historia inevitable, con el lanzamiento del tercer jersey para la temporada 2025-2026.

Esta nueva piel está inspirada en el lugar donde todo comenzó: el recinto que ha visto volar a las Águilas, donde cada grito, cada suspiro y cada victoria resuenan como testimonio de su grandeza. Porque la inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación.

