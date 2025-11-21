Gil Mora llevará la escuela de Washington Sebastián ‘EL LOCO’ Abreu y así lo demostró en el Play In

Gilberto Mora, jugador mexicano de 17 años de edad y que deslumbra a nivel mundial con su categoría, ha dado un nuevo aviso de sus capacidades, tirando en el Play In de la Liga MX un penal a lo panenka, que aportó a la victoria y pase a la Liguilla de Xolos enfrentando a Bravos de Juárez.

Gil Mora o 'Morita', como también le han dicho por su corta edad, tiene un registro de siete goles con Xolos y este podría ser el más extraordinario, fuera de lo normal y ejecutado con una cierta locura, y es que se ve inspirado, instruido y asesorado por su entrendor, quien es un verdadero 'loco'.

Washington Sebastián 'EL LOCO' Abreu es el timonel de los Xolos y tiene toda la visión con Gil Mora, por lo que el futbolista ha sabido muy bien retener y escuchar sus palabras y convertirlos en acciones, por lo que se atrevió a tirar a lo panenka.

Abreú fue como jugador profesional un verdadero master en ese tipo de tiros , marcando en instancias importantes a nivel de clubes y selección, con su estilo y manera de. atreverse fue apodado EL LOCO.

MEXSPORT during the Play-In match between Tijuana and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Caliente Stadium, on November 20, 2025 in Tijuana, Baja California, Mexico.

Gil Mora acepta que entreó con Abreú el tiro a lo panenka

¿Quién me enseñó a patear así? Pues aquí el maestro, El Loco

Al terminar el partido, el delantero Mora fue cuestionado sobre su disparo y reveló que la estrategia fue con su entrenador Abreú.

"¿Quién me enseñó a patear así? Pues aquí el maestro, El Loco. Lo practiqué en el entrenamiento, me animé y, gracias a Dios, entró", acotó GIlberto Mora quien con una sonrisa sellaba su pase a la Liguilla donde ahora enfrentará a Tigres, juegos para los cuales va también mentalizado en hacer su labor.

Pero esta historia no se queda ahí, pues en la rueda de prensa El Loco Abreú habló sobre ese momento y afirmó haberlo disfrutado desde su posición, al haber visto que ante Jurado, el arquero de Bravos, hubo un desafío e intercambio de palabras situación que al final mentalmente y en el marcador se impuso su jugador.

Abreú agregró que se sintió identificado al haber visto el disparo a lo panenka lo cual solía hacer en la cancha y también reiteró que es el jugador del momento en el futbol mexicano.